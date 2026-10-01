Удари України змусили РФ відсунути частину ракетних пускових від кордону, - джерела
Активне полювання Сил оборони України на російські ракетні комплекси змусило окупантів відвести частину пускових приблизно за 200 км від кордону.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Реактивні "Шахеди" та удари по енергетиці. Як Росія змінює атаки на Київ".
За інформацією співрозмовників РБК-Україна, протягом останніх тижнів українські військові активізували полювання за ракетними комплексами ворога.
Одне з джерел пояснює: якщо раніше росіяни запускали балістику з пускових в 100 кілометрах від нашого кордону, то тепер це змусило противника відвести частину пускових установок далі - приблизно за 200 кілометрів від кордону.
Співрозмовник звернув на увагу на те, що це створює певні обмеження з дальності для таких ракет, як РМ-48У класу "земля-земля" для комплексів С-300 та С-400, дальність яких не перевищує 250 кілометрів.
Удари України по пускових установках РФ
Нагадаємо, 28 вересня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російської армії. Серед уражених цілей - ЗРПК "Панцирь-С2", пункти управління безпілотниками та місця запуску ударних дронів.
Раніше ЗСУ уразили одразу дві пускові установки ЗРК С-400 у Брянській області.
У ніч на 25 вересня Сили оборони України уразили три російські підприємства, залучені до виробництва ракет.
Йдеться про "Завод Іскра" в Ульяновську, Єфремовський завод синтетичного каучуку та "Воронежсинтезкаучук".
"Іскра" бере участь у виробництві ракет Х-59М2/М2А та "Панцирь-С1", а два інші підприємства виробляють компоненти для твердого ракетного палива, зокрема для "Іскандерів".