ЗСУ уразили одразу дві пускові установки ЗРК С-400 на Брянщині
16 і 17 вересня Сили оборони України завдали влучних ударів по кількох важливих військових об’єктах російських загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
За словами українських воїнів, у Брянській області поблизу Вигоничів було уражено дві пускові установки зенітного ракетного комплексу С-400.
Водночас у районі Донецька Сили оборони завдали удару по об'єкту, де зберігалися, готувалися до застосування та запускалися ударні БпЛА противника.
Крім того, у Курахівці та Новій Мар'ївці Донецької області, а також у Луганську було уражено склади матеріально-технічних засобів російських окупантів.
У Стрілковому на Херсонщині та Дружному в Луганській області зафіксовано ураження районів зосередження живої сили противника.
"Робота по ключових військових цілях російського агресора триває", - наголосили в Генштабі ЗСУ.
Що відомо про російський ЗРК С-400:
- С-400 "Тріумф" - російський зенітний ракетний комплекс великої та середньої дальності.
- Його основне завдання - знищення літаків, безпілотників та крилатих ракет.
- Комплекс також заявлено як здатний боротися з деякими балістичними цілями.
- С-400 може одночасно супроводжувати кілька повітряних цілей та обстрілювати частину з них.
- До складу комплексу входять радіолокаційні станції, командний пункт і пускові установки.
- Одна пускова установка може нести до чотирьох ракет, залежно від їхнього типу.
- Для С-400 використовуються ракети різної дальності. Росія заявляє про максимальну дальність ураження окремих цілей до 400 км.
- Комплекс почали приймати на озброєння російської армії у 2007 році.
- С-400 є одним із ключових компонентів російської системи протиповітряної оборони.
- Росія розміщує такі комплекси не лише на своїй території, а й на окупованих українських територіях.
Раніше РБК-Україна розповідало, що СБУ завдала потужних ударів по трьох російських літаках і трьох гелікоптерах у Ростові.
Окрім того, ми писали про новий план армії РФ щодо Сумської і Донецької областей.