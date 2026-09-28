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ЗСУ вгатили по російському "Панцирь-С2" і місцях запуску дронів

12:19 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Науменко
ЗСУ вгатили по російському "Панцирь-С2" і місцях запуску дронів Фото: російський ЗРГК "Панцирь" (Getty Images)
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Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російської армії. Серед уражених цілей - комплекс ППО "Панцирь-С2", пункти управління безпілотниками та місця запуску ударних БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У районі населеного пункту Сельцо Брянської області РФ українські військові уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С2".

У Виноградівці Запорізької області під удар потрапили пункт управління БПЛА та тимчасовий пункт дислокації підрозділу безпілотників російських військ.

Ще один важливий об'єкт уразили в Донецьку. Там Сили оборони завдали удару по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних БПЛА.

"Системне ураження таких об’єктів спрямоване на зниження інтенсивності застосування російською армією ударних безпілотників та максимальне послаблення її спроможностей завдавати ними ударів по території України", - зазначили в Генштабі.

Які ще цілі уразили

Окрім об'єктів, пов'язаних із російською системою ППО та безпілотниками, українські військові уразили ще кілька військових цілей.

Зокрема, у Маріуполі на Донеччині уражено ремонтний підрозділ російських військ.

У Макіївці та Устинівці Сили оборони уразили склади боєприпасів.

Ще один удар припав на Нікольське, де було уражено склад матеріально-технічних засобів російських окупантів.

За даними Генштабу, удари по цих цілях відбулися 27 вересня та в ніч на 28 вересня 2026 року.

Нагадуємо, що у ніч на 25 вересня Сили оборони України уразили три російські підприємства, залучені до виробництва ракет.

Йдеться про "Завод Іскра" в Ульяновську, Єфремовський завод синтетичного каучуку та "Воронежсинтезкаучук".

"Іскра" бере участь у виробництві ракет Х-59М2/М2А та "Панцирь-С1", а два інші підприємства виробляють компоненти для твердого ракетного палива, зокрема для "Іскандерів".

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