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Удары Украины заставили РФ отодвинуть часть ракетных пусковых от границы, - источники

08:45 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова aimg Ульяна Безпалько
Удары Украины заставили РФ отодвинуть часть ракетных пусковых от границы, - источники Иллюстративное фото: удары Украины заставили РФ отодвинуть часть ракетных пусковых установок от границы (коллаж РБК-Украина)
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Активная охота Сил обороны Украины на российские ракетные комплексы заставила оккупантов отвести часть пусковых примерно в 200 км от границы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Реактивные "Шахеды" и удары по энергетике. Как Россия меняет атаки на Киев".

По информации собеседников РБК-Украина, за последние недели украинские военные активизировали охоту за ракетными комплексами врага.

Один из источников объясняет: если раньше россияне запускали баллистику с пусковых в 100 километрах от нашей границы, то теперь это заставило противника отвести часть пусковых установок дальше - примерно в 200 километрах от границы.

Собеседник обратил внимание на то, что это создает определенные ограничения по дальности для таких ракет, как РМ-48У класса "земля-земля" для комплексов С-300 и С-400, дальность которых не превышает 250 километров.

Удары Украины по пусковым установкам РФ

Напомним, 28 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российской армии. Среди пораженных целей - ЗРПК "Панцирь-С2", пункты управления беспилотниками и места запуска ударных дронов.

Ранее ВСУ поразили сразу две пусковые установки ЗРК С-400 в Брянской области.

В ночь на 25 сентября Силы обороны Украины поразили три российских предприятия, привлеченных к производству ракет.

Речь идет о "Завод Искра" в Ульяновске, Ефремовском заводе синтетического каучука и "Воронежсинтезкаучук".

"Искра" участвует в производстве ракет Х-59М2/М2А и "Панцирь-С1", а два других предприятия производят компоненты для твердого ракетного топлива, в частности для "Искандеров".

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