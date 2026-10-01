Удары Украины заставили РФ отодвинуть часть ракетных пусковых от границы, - источники
Активная охота Сил обороны Украины на российские ракетные комплексы заставила оккупантов отвести часть пусковых примерно в 200 км от границы.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Реактивные "Шахеды" и удары по энергетике. Как Россия меняет атаки на Киев".
По информации собеседников РБК-Украина, за последние недели украинские военные активизировали охоту за ракетными комплексами врага.
Один из источников объясняет: если раньше россияне запускали баллистику с пусковых в 100 километрах от нашей границы, то теперь это заставило противника отвести часть пусковых установок дальше - примерно в 200 километрах от границы.
Собеседник обратил внимание на то, что это создает определенные ограничения по дальности для таких ракет, как РМ-48У класса "земля-земля" для комплексов С-300 и С-400, дальность которых не превышает 250 километров.
Удары Украины по пусковым установкам РФ
Напомним, 28 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов российской армии. Среди пораженных целей - ЗРПК "Панцирь-С2", пункты управления беспилотниками и места запуска ударных дронов.
Ранее ВСУ поразили сразу две пусковые установки ЗРК С-400 в Брянской области.
В ночь на 25 сентября Силы обороны Украины поразили три российских предприятия, привлеченных к производству ракет.
Речь идет о "Завод Искра" в Ульяновске, Ефремовском заводе синтетического каучука и "Воронежсинтезкаучук".
"Искра" участвует в производстве ракет Х-59М2/М2А и "Панцирь-С1", а два других предприятия производят компоненты для твердого ракетного топлива, в частности для "Искандеров".