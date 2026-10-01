Удары Украины заставили РФ отодвинуть часть ракетных пусковых от границы, - источники

Активная охота Сил обороны Украины на российские ракетные комплексы заставила оккупантов отвести часть пусковых примерно в 200 км от границы.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Реактивные "Шахеды" и удары по энергетике. Как Россия меняет атаки на Киев" .

По информации собеседников РБК-Украина, за последние недели украинские военные активизировали охоту за ракетными комплексами врага.

Один из источников объясняет: если раньше россияне запускали баллистику с пусковых в 100 километрах от нашей границы, то теперь это заставило противника отвести часть пусковых установок дальше - примерно в 200 километрах от границы.

Собеседник обратил внимание на то, что это создает определенные ограничения по дальности для таких ракет, как РМ-48У класса "земля-земля" для комплексов С-300 и С-400, дальность которых не превышает 250 километров.