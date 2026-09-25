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ЗСУ рознесли три заводи РФ з виробництва ракет

16:07 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
ЗСУ рознесли три заводи РФ з виробництва ракет Фото: Україна уразила три заводи РФ, залучені до виробництва ракет (Getty Images)
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Сили оборони України уразили ще три підрпиємства, що залучені до виробництва російських ракет. Це "Завод Іскра", "Єфремовський завод синтетичного каучуку" та "Воронежсинтезкаучук".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Уражено "Завод Іскра"

У ніч на 25 вересня в Ульяновську Ульяновської області РФ уражено підприємство "НВП Завод Іскра".

Підприємство входить до складу концерну ВКО "Алмаз-Антей" та є військовим заводом. Спеціалізується на виробництві напівпровідникових приладів та елементної бази для підприємств ВПК, зазначили у Генштабі.

"Іскра" спеціалізується на виробництві:

  • елементної бази для виробників радіоелектронної апаратури,
  • вимірювальної техніки,
  • засобів зв'язку,
  • техніки спеціального призначення.

У межах кооперації є учасником виробництва:

  • керованих авіаційних ракет Х-59М2/М2А,
  • бойової машини 72В6 ЗРГК "Панцирь-С1" (та його модифікацій).

Ще два підприємства ВПК під ударами

Окрім того, уражено:

  • ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку" в м. Єфремов Тульської області,
  • АТ "Воронежсинтезкаучук" у районі м. Воронеж Воронезької області.

"Обидва підприємства залучені в процес виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет ОТРК "Іскандер", - уточнили у Генштабі.

Раніше РБК-Україна писало, що українські захисники уразили НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" та "Новошахтинський" НПЗ у Ростовській області.

Крім того, Україна має оновлені дані щодо виробництва Росією балістичних ракет та планів масштабувати це виробництво. За словами президента України Володимира Зеленського, ЗСУ протидіятимуть цьому.

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