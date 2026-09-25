ЗСУ рознесли три заводи РФ з виробництва ракет

Фото: Україна уразила три заводи РФ, залучені до виробництва ракет (Getty Images)

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Сили оборони України уразили ще три підрпиємства, що залучені до виробництва російських ракет. Це "Завод Іскра", "Єфремовський завод синтетичного каучуку" та "Воронежсинтезкаучук".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Уражено "Завод Іскра" У ніч на 25 вересня в Ульяновську Ульяновської області РФ уражено підприємство "НВП Завод Іскра". Підприємство входить до складу концерну ВКО "Алмаз-Антей" та є військовим заводом. Спеціалізується на виробництві напівпровідникових приладів та елементної бази для підприємств ВПК, зазначили у Генштабі. "Іскра" спеціалізується на виробництві: елементної бази для виробників радіоелектронної апаратури,

вимірювальної техніки,

засобів зв'язку,

техніки спеціального призначення. У межах кооперації є учасником виробництва: керованих авіаційних ракет Х-59М2/М2А,

бойової машини 72В6 ЗРГК "Панцирь-С1" (та його модифікацій). Ще два підприємства ВПК під ударами Окрім того, уражено: ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку" в м. Єфремов Тульської області,

АТ "Воронежсинтезкаучук" у районі м. Воронеж Воронезької області. "Обидва підприємства залучені в процес виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет ОТРК "Іскандер", - уточнили у Генштабі.