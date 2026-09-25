ЗСУ рознесли три заводи РФ з виробництва ракет
Сили оборони України уразили ще три підрпиємства, що залучені до виробництва російських ракет. Це "Завод Іскра", "Єфремовський завод синтетичного каучуку" та "Воронежсинтезкаучук".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Уражено "Завод Іскра"
У ніч на 25 вересня в Ульяновську Ульяновської області РФ уражено підприємство "НВП Завод Іскра".
Підприємство входить до складу концерну ВКО "Алмаз-Антей" та є військовим заводом. Спеціалізується на виробництві напівпровідникових приладів та елементної бази для підприємств ВПК, зазначили у Генштабі.
"Іскра" спеціалізується на виробництві:
- елементної бази для виробників радіоелектронної апаратури,
- вимірювальної техніки,
- засобів зв'язку,
- техніки спеціального призначення.
У межах кооперації є учасником виробництва:
- керованих авіаційних ракет Х-59М2/М2А,
- бойової машини 72В6 ЗРГК "Панцирь-С1" (та його модифікацій).
Ще два підприємства ВПК під ударами
Окрім того, уражено:
- ВАТ "Єфремовський завод синтетичного каучуку" в м. Єфремов Тульської області,
- АТ "Воронежсинтезкаучук" у районі м. Воронеж Воронезької області.
"Обидва підприємства залучені в процес виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет ОТРК "Іскандер", - уточнили у Генштабі.
Раніше РБК-Україна писало, що українські захисники уразили НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" та "Новошахтинський" НПЗ у Ростовській області.
Крім того, Україна має оновлені дані щодо виробництва Росією балістичних ракет та планів масштабувати це виробництво. За словами президента України Володимира Зеленського, ЗСУ протидіятимуть цьому.