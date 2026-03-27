Удари України по портах на Балтиці паралізували 40% експорту нафти з РФ, - Reuters

Майже половина експорту російської нафти була "вимкнена" після того, як Україна провела успішні удари по портах Усть-Луга і Приморськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Неназвані джерела в нафтовій галузі повідомили виданню, що російські нафтові компанії попередили покупців про загрозу оголошення форс-мажору через українські атаки на порти.
Співрозмовники видання уточнили, що навантаження нафти в порту Усть-Луга було припинено із середи, 25 березня.
Одне з джерел Reuters додало, що навантаження нафти на терміналі Усть-Луга може не відновитися до середини квітня.
Порт у Приморську також постраждав унаслідок атак, але, за даними журналістів, у четвер, 26 березня, там частково відновили навантаження нафти і палива.
Згідно з розрахунками Reuters на основі ринкових даних, щонайменше 40% потужностей Росії з експорту нафти простоюють через атаки українських безпілотників.
Нагадаємо, в ніч на 25 березня українські захисники вдарили дронами по нафтовому терміналу в порту Усть-Луга. Унаслідок такої атаки там спалахнула масштабна пожежа.
За інформацією Служби безпеки України, метою українських воїнів стали нафтоналивні стендери, а також резервуарний парк із нафтою та нафтопродуктами.
При цьому 23 березня українські дрони вдарили по нафтовому терміналу в порту Приморськ.
Сьогодні, 27 березня, вночі два порти були атаковані повторно.