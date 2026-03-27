Удари України по портах на Балтиці паралізували 40% експорту нафти з РФ, - Reuters

Неназвані джерела в нафтовій галузі повідомили виданню, що російські нафтові компанії попередили покупців про загрозу оголошення форс-мажору через українські атаки на порти.

Співрозмовники видання уточнили, що навантаження нафти в порту Усть-Луга було припинено із середи, 25 березня.

Одне з джерел Reuters додало, що навантаження нафти на терміналі Усть-Луга може не відновитися до середини квітня.

Порт у Приморську також постраждав унаслідок атак, але, за даними журналістів, у четвер, 26 березня, там частково відновили навантаження нафти і палива.

Згідно з розрахунками Reuters на основі ринкових даних, щонайменше 40% потужностей Росії з експорту нафти простоюють через атаки українських безпілотників.