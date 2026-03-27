RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Удары Украины по портам на Балтике парализовали 40% экспорта нефти из РФ, - Reuters

18:34 27.03.2026 Пт
2 мин
Издание узнало о последствиях украинских атак на Усть-Лугу и Приморск
aimg Иван Носальский
Фото: в порту Усть-Луга начался сильный пожар после атаки Украины (t.me/DniproOfficial)

Почти половина экспорта российской нефти была "выключена" после того, как Украина провела успешные удары по портам Усть-Луга и Приморск.

Неназванные источники в нефтяной отрасли сообщили изданию, что российские нефтяные компании предупредили покупателей об угрозе объявления форс-мажора из-за украинских атак на порты.

Собеседники издания уточнили, что погрузка нефти в порту Усть-Луга была приостановлена со среды, 25 марта.

Один из источников Reuters добавил, что погрузка нефти на терминале Усть-Луга может не возобновиться до середины апреля.

Порт в Приморске также пострадал в результате атак, но, по данным журналистов, в четверг, 26 марта, там частично возобновили погрузку нефти и топлива.

Согласно расчетам Reuters на основе рыночных данных, не менее 40% мощностей России по экспорту нефти простаивают из-за атак украинских беспилотников.

Удары по Усть-Луге и Приморску

Напомним, в ночь на 25 марта украинские защитники ударили дронами по нефтяному терминалу в порту Усть-Луга. В результате такой атаки там вспыхнул масштабный пожар.

По информации Службы безопасности Украины, целью украинских воинов стали нефтеналивные стендеры, а также резервуарный парк с нефтью и нефтепродуктами.

При этом 23 марта украинские дроны ударили по нефтяному терминалу в порту Приморск.

Сегодня, 27 марта, ночью два порта были атакованы повторно.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
