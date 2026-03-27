Удары Украины по портам на Балтике парализовали 40% экспорта нефти из РФ, - Reuters

Неназванные источники в нефтяной отрасли сообщили изданию, что российские нефтяные компании предупредили покупателей об угрозе объявления форс-мажора из-за украинских атак на порты.

Собеседники издания уточнили, что погрузка нефти в порту Усть-Луга была приостановлена со среды, 25 марта.

Один из источников Reuters добавил, что погрузка нефти на терминале Усть-Луга может не возобновиться до середины апреля.

Порт в Приморске также пострадал в результате атак, но, по данным журналистов, в четверг, 26 марта, там частично возобновили погрузку нефти и топлива.

Согласно расчетам Reuters на основе рыночных данных, не менее 40% мощностей России по экспорту нефти простаивают из-за атак украинских беспилотников.