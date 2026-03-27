Удары Украины по портам на Балтике парализовали 40% экспорта нефти из РФ, - Reuters
Почти половина экспорта российской нефти была "выключена" после того, как Украина провела успешные удары по портам Усть-Луга и Приморск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Неназванные источники в нефтяной отрасли сообщили изданию, что российские нефтяные компании предупредили покупателей об угрозе объявления форс-мажора из-за украинских атак на порты.
Собеседники издания уточнили, что погрузка нефти в порту Усть-Луга была приостановлена со среды, 25 марта.
Один из источников Reuters добавил, что погрузка нефти на терминале Усть-Луга может не возобновиться до середины апреля.
Порт в Приморске также пострадал в результате атак, но, по данным журналистов, в четверг, 26 марта, там частично возобновили погрузку нефти и топлива.
Согласно расчетам Reuters на основе рыночных данных, не менее 40% мощностей России по экспорту нефти простаивают из-за атак украинских беспилотников.
Удары по Усть-Луге и Приморску
Напомним, в ночь на 25 марта украинские защитники ударили дронами по нефтяному терминалу в порту Усть-Луга. В результате такой атаки там вспыхнул масштабный пожар.
По информации Службы безопасности Украины, целью украинских воинов стали нефтеналивные стендеры, а также резервуарный парк с нефтью и нефтепродуктами.
При этом 23 марта украинские дроны ударили по нефтяному терминалу в порту Приморск.
Сегодня, 27 марта, ночью два порта были атакованы повторно.