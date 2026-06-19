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Удари по Україні можуть посилитися: Зеленський закликав користуватися укриттями

09:03 19.06.2026 Пт
2 хв
Путін слабшає, але це не заважає йому продовжувати бити по Україні
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Росія може посилити удари по Україні, тому під час повітряної тривоги необхідно користуватися укриттями.

Як повідомляє РБК-Україна, про це журналістам заявив президент України Володимир Зеленськй.

Зеленський зазначив, що російський диктатор Володимир Путін стає слабким.

За його словами, глава Кремля слабшає і політично, і на полі бою, і фізично.

"І тому може посилювати удари по нам, по нашим людям ракетами і дронами. Користуйтесь, будь ласка, укриттями. Я вас дуже прошу, дуже", - наголосив президент.

Фото: Зеленський закликав українці користуватися укриттями (інфографіка РБК-Україна)

Погрози Росії

Нагадаємо, вчора, 18 червня, у Росії вибухнули погрозами на адресу України та пообіцяли щоденні масовані атаки.

Це сталося на тлі того, що українські безпілотники вночі 18 червня атакували НПЗ у Москві, в результаті чого спалахнула масштабна пожежа.

Росія своєю черою кілька днів тому завдала комбінованог удару по Києву та Україні, з-за чого спалахнули масштабні пожежі, в тому числі житлових будинків. Багато людей загинули та ще більше постраждали після обстрілу 15 червня.

Вагомим наслідком атаки РФ стало і загоряння на території Києво-Печерської лаври.

Однак згодом після погроз у Росії заявивли, що Москва віддає перевагу дипломатії у "досягненні цілей СВО".

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Володимир ЗеленськийВійна в Україні