Удары по Украине могут усилиться: Зеленский призвал пользоваться укрытиями

Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин становится слабее.

По его словам, глава Кремля слабеет и политически, и на поле боя, и физически.

"И поэтому он может усиливать удары по нам, по нашим людям ракетами и дронами. Пожалуйста, пользуйтесь укрытиями. Я вас очень прошу, очень", - подчеркнул президент.

Фото: Зеленский призвал украинцев пользоваться укрытиями (инфографика РБК-Украина)