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Удары по Украине могут усилиться: Зеленский призвал пользоваться укрытиями

09:03 19.06.2026 Пт
2 мин
Путин слабеет, но это не мешает ему продолжать бить по Украине
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Россия может усилить удары по Украине, поэтому при воздушной тревоге необходимо пользоваться укрытиями.

Как сообщает РБК-Украина, об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин становится слабее.

По его словам, глава Кремля слабеет и политически, и на поле боя, и физически.

"И поэтому он может усиливать удары по нам, по нашим людям ракетами и дронами. Пожалуйста, пользуйтесь укрытиями. Я вас очень прошу, очень", - подчеркнул президент.

Фото: Зеленский призвал украинцев пользоваться укрытиями (инфографика РБК-Украина)

Угрозы со стороны России

Напомним, вчера, 18 июня, в России раздались угрозы в адрес Украины и были обещаны ежедневные массированные атаки.

Это произошло на фоне того, что украинские беспилотники ночью 18 июня атаковали НПЗ в Москве, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

Россия, в свою очередь, несколько дней назад нанесла комбинированный удар по Киеву и Украине, из-за чего вспыхнули масштабные пожары, в том числе в жилых домах. Многие люди погибли и еще больше пострадали после обстрела 15 июня.

Серьезным последствием атаки РФ стало и возгорание на территории Киево-Печерской лавры.

Однако впоследствии, после угроз, в России заявили, что Москва отдает предпочтение дипломатии в "достижении целей СВО".

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