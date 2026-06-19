Удары по Украине могут усилиться: Зеленский призвал пользоваться укрытиями

Россия может усилить удары по Украине, поэтому при воздушной тревоге необходимо пользоваться укрытиями.
Как сообщает РБК-Украина, об этом журналистам заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский отметил, что российский диктатор Владимир Путин становится слабее.
По его словам, глава Кремля слабеет и политически, и на поле боя, и физически.
"И поэтому он может усиливать удары по нам, по нашим людям ракетами и дронами. Пожалуйста, пользуйтесь укрытиями. Я вас очень прошу, очень", - подчеркнул президент.
Фото: Зеленский призвал украинцев пользоваться укрытиями (инфографика РБК-Украина)
Напомним, вчера, 18 июня, в России раздались угрозы в адрес Украины и были обещаны ежедневные массированные атаки.
Это произошло на фоне того, что украинские беспилотники ночью 18 июня атаковали НПЗ в Москве, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.
Россия, в свою очередь, несколько дней назад нанесла комбинированный удар по Киеву и Украине, из-за чего вспыхнули масштабные пожары, в том числе в жилых домах. Многие люди погибли и еще больше пострадали после обстрела 15 июня.
Серьезным последствием атаки РФ стало и возгорание на территории Киево-Печерской лавры.
Однако впоследствии, после угроз, в России заявили, что Москва отдает предпочтение дипломатии в "достижении целей СВО".