Без світла по п'ять годин. Україна перейшла на погодинні вимкнення світла: графіки

Тернопільська область

У четвер, 30 жовтня на Тернопільщині застосовуватимуться графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго" 30 жовтня з 08:00 по 19:00 на Тернопільщині застосовуватимуться графіки погодинних відключень.

Графік сформовано із врахуванням оновленої інструкції із складання ГПВ та отриманих вказівок від НЕК "Укренерго" щодо порядку застосування черг. Відтепер діє 12 підчерг відключень.

Львів та область

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру - у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання. У Львові та області також хапроваджено графіки відключення.



Житомирська область

Сьогодні, 30 жовтня, згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго" на Житомирщині будуть застосовуватись графіки погодинних відключень (ГПВ) з 08:00 до 19:00 обсягом від 1 до 2 черг.



Харківська область

Відповідно до команди НЕК "Укренерго" для стабілізації ситуації в Об'єднаній енергосистемі будуть вимикатися одночасно:

08:00-10:00 - 1,5 черги,

10:00-14:00 - 1 черга

14:00-19:00 - 2 черги.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):