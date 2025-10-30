ua en ru
Без світла по п'ять годин. Україна перейшла на погодинні вимкнення світла: графіки

Україна, Четвер 30 жовтня 2025 08:40
UA EN RU
Без світла по п'ять годин. Україна перейшла на погодинні вимкнення світла: графіки Ілюстративне фото: Україна перейшла на погодинні вимкнення світла (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні після чергового масового удару російської армії було запроваджено погодинні графіки відключення світла.

РБК-Україна розповідає, у яких регіонах та як сьогодні будуть вимикати світло.

Київ

За командою "Укренерго" Київ переходить до стабілізаційних графіків відключень

  • Підгрупа 1.1 відключення з 10:00 до 13:30
  • Підгрупа 1.2 відключення з 10:00 до 13:30
  • Підгрупа 2.1 без відключень
  • Підгрупа 2.2 без відключень
  • Підгрупа 3.1 відключення з 14:00 до 17:00
  • Підгрупа 3.2 відключення з 14:00 до 17:00
  • Підгрупа 4.1 відключення з 13:30 до 17:00
  • Підгрупа 4.2 відключення з 13:30 до 17:00
  • Підгрупа 5.1 відключення з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 19:00
  • Підгрупа 5.2 відключення з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 19:00
  • Підгрупа 6.1 відключення: з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 19:00
  • Підгрупа 6.2 відключення з 08:00 до 10:00 та з 17:00 до 19:00
Нагадаємо, кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

У компанії "ДТЕК" повідомили, що сьогодні, за розпорядженням "Укренерго", у регіоні діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії.

Кіровоградська область

На Кіровоградщині за розпорядженням Укренерго о 8:00 почне діяти графік погодинних відключень.

Нині він має такий вигляд:

  • Підгрупа 1.1: 08:00-10:00, 16:00-18:00
  • Підгрупа 1.2: 08:00-10:00, 16:00-18:00
  • Підгрупа 2.1: 08-10:00, 16:00-18:00
  • Підгрупа 2.2: 08:00-10:00, 16:00-18:00
  • Підгрупа 3.1: 12:00-14:00
  • Підгрупа 3.2: 12:00-14:00
  • Підгрупа 4.1: 10-12:00, 18:00-19:00
  • Підгрупа 4.2: 10:00-12:00, 18:00-19:00
  • Підгрупа 5.1: 14:00-16:00, 18:00-19:00
  • Підгрупа 5.2: 14:00-16, 18:00-19:00
  • Підгрупа 6.1: 14:00-16:00
  • Підгрупа 6.2: 14:00-16:00

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області графіки відключень розбиті за принципом, як у Києві. Кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.

Чернігівська область

"Отримали розпорядження НЕК "Укренерго" щодо застосування Графіка погодинних відключень (ГПВ) ", - повідомили у "Чернігівобленерго".
Сумська область

На Сумщині введені графіки погодинних відключень, відповідно до команди з НЕК "Укренерго". Графіки аварійних відключень скасовані.

Графіки діють:

  • з 08:00 - 10:00 - 2 черги;
  • з 10:00 - 14:00 - 1 черга;
  • з 14:00 - 19:00 - 2 черги.

Черкаська область

Відповідно до команди НЕК "Укренерго", 30 жовтня з 09:00 до 19:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

  • Підгрупа 1.1 15:00 - 17:00
  • Підгрупа 1.2 15:00 - 17:00
  • Підгрупа 2.1 09:00 - 10:00, 16:00 - 18:00
  • Підгрупа 2.2 09:00 - 10:00, 16:00 - 18:00
  • Підгрупа 3.1 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00
  • Підгрупа 3.2 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00
  • Підгрупа 4.1 11:00 - 13:00, 18:00 - 19:00
  • Підгрупа 4.2 11:00 - 13:00, 18:00 - 19:00
  • Підгрупа 5.1 13:00 - 15:00
  • Підгрупа 5.2 13:00 - 15:00
  • Підгрупа 6.1 14:00 - 16:00
  • Підгрупа 6.2 14:00 - 16:00

Івано-Франківська область

За інформацією НЕК "Укренерго", внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру по Україні вводяться обмеження електропостачання.

"Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація", - коментує "Укренерго".

Енергетичні обʼєкти Івано-Франківської області також зазнали атаки.

Тернопільська область

У четвер, 30 жовтня на Тернопільщині застосовуватимуться графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго" 30 жовтня з 08:00 по 19:00 на Тернопільщині застосовуватимуться графіки погодинних відключень.

Графік сформовано із врахуванням оновленої інструкції із складання ГПВ та отриманих вказівок від НЕК "Укренерго" щодо порядку застосування черг. Відтепер діє 12 підчерг відключень.

Львів та область

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру - у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання. У Львові та області також хапроваджено графіки відключення.
Житомирська область

Сьогодні, 30 жовтня, згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго" на Житомирщині будуть застосовуватись графіки погодинних відключень (ГПВ) з 08:00 до 19:00 обсягом від 1 до 2 черг.
Харківська область

Відповідно до команди НЕК "Укренерго" для стабілізації ситуації в Об'єднаній енергосистемі будуть вимикатися одночасно:

08:00-10:00 - 1,5 черги,
10:00-14:00 - 1 черга
14:00-19:00 - 2 черги.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • Підгрупа 1.1 14:00-16:00
  • Підгрупа 1.2 14:00-16:00
  • Підгрупа 2.1 14:00-16:00
  • Підгрупа 2.2 14:00-16:00
  • Підгрупа 3.1 16:00-19:00
  • Підгрупа 3.2 8:00-10:00, 16:00-19:00
  • Підгрупа 4.1 8:00-10:00
  • Підгрупа 4.2 8:00-10:00
  • Підгрупа 5.1, 5.2 не вимикаються
  • Підгрупа 6.1 10:00-14:00
  • Підгрупа 6.2 10:00-14:00

При підготовці матеріалу використані дані регіональних обленерго.

