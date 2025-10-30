ua en ru
Чт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

По всій Україні ввели графіки відключення світла до 19:00: де дивитися

Четвер 30 жовтня 2025 08:47
UA EN RU
По всій Україні ввели графіки відключення світла до 19:00: де дивитися Фото: Відключення світла в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Внаслідок нової масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у всіх регіонах України запроваджено заходи з обмеження споживання електроенергії.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як відключатимуть світло

За даними компанії, графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 19:00 - обсягом від 1 до 2 черг.

Також запроваджені графіки обмеження потужності для промислових споживачів у той самий період - з 08:00 до 19:00.

"Укренерго" попереджає, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому час і обсяг обмежень можуть змінюватися.

Де перевірити графіки відключень світла в Україні

Перш ніж шукати свій графік відключень, потрібно визначити, до якої області або енергетичної компанії належить ваш будинок.

Актуальні графіки можна знайти на:

  • офіційних сайтах обленерго - наприклад, "Вінницяобленерго", "Львівобленерго", "Харківобленерго", "Полтаваобленерго", "Прикарпаттяобленерго" та ін.;
  • сайтах компаній ДТЕК - "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Дніпровські", "ДТЕК Одеські", "ДТЕК Донецькі" тощо.

Оперативну інформацію також публікують:

  • на офіційних сторінках обленерго та ДТЕК у соцмережах, зокрема у Facebook;
  • на офіційних каналах компаній у Viber та Telegram.

Зручні способи перевірки:

  • у чат-ботах обленерго у Viber чи Telegram;
  • у особистому кабінеті споживача на сайті вашого постачальника електроенергії.

Нагадаємо, в Україні через масовану ракетно-дронову атаку Росії на енергетичну інфраструктуру 30 жовтня "Укренерго" запровадило аварійні відключення світла у більшості регіонів. Екстрені обмеження електропостачання діють у Києві, Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Харківській та Миколаївській областях.

Ремонтні бригади почнуть відновлення одразу після покращення безпекової ситуації. У компанії наголошують: аварійні відключення скасують після стабілізації енергосистеми.

Також РБК-Україна писало, які регіони вже опублікували графіки відключень світла на 30 жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Відключеня світла
Новини
Без світла по п'ять годин. Україна перейшла на погодинні вимкнення світла: графіки
Без світла по п'ять годин. Україна перейшла на погодинні вимкнення світла: графіки
Аналітика
Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна Праві наступають. Хто переможе на виборах в Нідерландах і чи загрожує це Україні