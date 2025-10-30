По всій Україні ввели графіки відключення світла до 19:00: де дивитися
Внаслідок нової масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у всіх регіонах України запроваджено заходи з обмеження споживання електроенергії.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Як відключатимуть світло
За даними компанії, графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 19:00 - обсягом від 1 до 2 черг.
Також запроваджені графіки обмеження потужності для промислових споживачів у той самий період - з 08:00 до 19:00.
"Укренерго" попереджає, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому час і обсяг обмежень можуть змінюватися.
Де перевірити графіки відключень світла в Україні
Перш ніж шукати свій графік відключень, потрібно визначити, до якої області або енергетичної компанії належить ваш будинок.
Актуальні графіки можна знайти на:
- офіційних сайтах обленерго - наприклад, "Вінницяобленерго", "Львівобленерго", "Харківобленерго", "Полтаваобленерго", "Прикарпаттяобленерго" та ін.;
- сайтах компаній ДТЕК - "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Дніпровські", "ДТЕК Одеські", "ДТЕК Донецькі" тощо.
Оперативну інформацію також публікують:
- на офіційних сторінках обленерго та ДТЕК у соцмережах, зокрема у Facebook;
- на офіційних каналах компаній у Viber та Telegram.
Зручні способи перевірки:
- у чат-ботах обленерго у Viber чи Telegram;
- у особистому кабінеті споживача на сайті вашого постачальника електроенергії.
Нагадаємо, в Україні через масовану ракетно-дронову атаку Росії на енергетичну інфраструктуру 30 жовтня "Укренерго" запровадило аварійні відключення світла у більшості регіонів. Екстрені обмеження електропостачання діють у Києві, Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Харківській та Миколаївській областях.
Ремонтні бригади почнуть відновлення одразу після покращення безпекової ситуації. У компанії наголошують: аварійні відключення скасують після стабілізації енергосистеми.
Також РБК-Україна писало, які регіони вже опублікували графіки відключень світла на 30 жовтня.