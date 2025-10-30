По всій Україні ввели графіки відключення світла до 19:00: де дивитися

Внаслідок нової масованої ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру у всіх регіонах України запроваджено заходи з обмеження споживання електроенергії.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" .

Як відключатимуть світло

За даними компанії, графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 19:00 - обсягом від 1 до 2 черг.

Також запроваджені графіки обмеження потужності для промислових споживачів у той самий період - з 08:00 до 19:00.

"Укренерго" попереджає, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому час і обсяг обмежень можуть змінюватися.

Де перевірити графіки відключень світла в Україні

Перш ніж шукати свій графік відключень, потрібно визначити, до якої області або енергетичної компанії належить ваш будинок.

Актуальні графіки можна знайти на:

офіційних сайтах обленерго - наприклад, "Вінницяобленерго", "Львівобленерго", "Харківобленерго", "Полтаваобленерго", "Прикарпаттяобленерго" та ін.;

сайтах компаній ДТЕК - "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Дніпровські", "ДТЕК Одеські", "ДТЕК Донецькі" тощо.

Оперативну інформацію також публікують:

на офіційних сторінках обленерго та ДТЕК у соцмережах, зокрема у Facebook;

на офіційних каналах компаній у Viber та Telegram.

Зручні способи перевірки: