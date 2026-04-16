Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Удари Сил оборони пошкодили дві нафтобази РФ у Криму: з'явилися фото з супутника

22:58 16.04.2026 Чт
2 хв
Удари СБС завдали росіянам значних проблем, кількох нафтобаз ворог недорахувався
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: українські дрони влаштували в Криму пекло для РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)

У тимчасово окупованому Криму удари Сил оборони України пошкодили дві нафтобази РФ. Про це свідчать супутникові знімки.

Проєкт нагадав, що з 15 по 16 квітня Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС ЗСУ) завдали низки ударів по російських об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Супутникові знімки свідчать про ураження щонайменше двох нафтобаз російських окупантів - в селищі Октябрське та поблизу села Глибокий Яр.

"Відповідно до фото з супутника, на нафтобазі в Октябрському пошкоджений щонайменше один резервуар. Руйнування помітні і на цистернах нафтобази біля Глибокого Яру. Тут знищені та пошкоджені щонайменше 5 резервуарів різного розміру", - сказано у повідомленні.

Також зазначається, що в СБС анонсували ще більше ударних операцій проти російських окупантів у Криму та на інших територіях України.

"Наша мета незмінна - системне ослаблення противника до повного вичерпання його сил", - сказано у повідомленні СБС.

Нагадаємо, що 16 квітня в СБУ повідомили про удар по Туапсинському нафтопереробному заводу та об'єктах нафтотранспортної інфраструктури в порту Туапсе під час операції, проведеної спільно з Силами оборони.

Перед цим стало відомо, що у ніч на 16 квітня безпілотники атакували нафтопереробний завод "Роснефти" в російському Туапсе, внаслідок чого на підприємстві спалахнули щонайменше два резервуари з пальним.

Водночас підрозділи Сил безпілотних систем уразили дронами 16 військових цілей російських загарбників. Серед них - обʼєкти базування ОТРК "Іскандер", ППО та нафтопереробний завод у Туапсе (РФ).

