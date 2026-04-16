Удари Сил оборони пошкодили дві нафтобази РФ у Криму: з'явилися фото з супутника

У тимчасово окупованому Криму удари Сил оборони України пошкодили дві нафтобази РФ. Про це свідчать супутникові знімки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт "Схеми".
Проєкт нагадав, що з 15 по 16 квітня Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС ЗСУ) завдали низки ударів по російських об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Супутникові знімки свідчать про ураження щонайменше двох нафтобаз російських окупантів - в селищі Октябрське та поблизу села Глибокий Яр.
"Відповідно до фото з супутника, на нафтобазі в Октябрському пошкоджений щонайменше один резервуар. Руйнування помітні і на цистернах нафтобази біля Глибокого Яру. Тут знищені та пошкоджені щонайменше 5 резервуарів різного розміру", - сказано у повідомленні.
Також зазначається, що в СБС анонсували ще більше ударних операцій проти російських окупантів у Криму та на інших територіях України.
"Наша мета незмінна - системне ослаблення противника до повного вичерпання його сил", - сказано у повідомленні СБС.
Нагадаємо, що 16 квітня в СБУ повідомили про удар по Туапсинському нафтопереробному заводу та об'єктах нафтотранспортної інфраструктури в порту Туапсе під час операції, проведеної спільно з Силами оборони.
Перед цим стало відомо, що у ніч на 16 квітня безпілотники атакували нафтопереробний завод "Роснефти" в російському Туапсе, внаслідок чого на підприємстві спалахнули щонайменше два резервуари з пальним.
Водночас підрозділи Сил безпілотних систем уразили дронами 16 військових цілей російських загарбників. Серед них - обʼєкти базування ОТРК "Іскандер", ППО та нафтопереробний завод у Туапсе (РФ).