Удары Сил обороны повредили две нефтебазы РФ в Крыму: появились фото со спутника

22:58 16.04.2026 Чт
2 мин
Удары СБС нанесли россиянам значительные проблемы, нескольких нефтебаз враг недосчитался
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: украинские дроны устроили в Крыму ад для РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во временно оккупированном Крыму удары Сил обороны Украины повредили две нефтебазы РФ. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Проект напомнил, что с 15 по 16 апреля Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС ВСУ) нанесли ряд ударов по российским объектам во временно оккупированном Крыму. Спутниковые снимки свидетельствуют о поражении по меньшей мере двух нефтебаз российских оккупантов - в поселке Октябрьское и вблизи села Глубокий Яр.

"Согласно фото со спутника, на нефтебазе в Октябрьском поврежден по меньшей мере один резервуар. Разрушения заметны и на цистернах нефтебазы возле Глубокого Яра. Здесь уничтожены и повреждены не менее 5 резервуаров разного размера", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в СБС анонсировали еще больше ударных операций против российских оккупантов в Крыму и на других территориях Украины.

"Наша цель неизменна - системное ослабление противника до полного исчерпания его сил", - говорится в сообщении СБС.

Напомним, что 16 апреля в СБУ сообщили об ударе по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу и объектам нефтетранспортной инфраструктуры в порту Туапсе во время операции, проведенной совместно с Силами обороны.

Перед этим стало известно, что в ночь на 16 апреля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод "Роснефти" в российском Туапсе, в результате чего на предприятии вспыхнули по меньшей мере два резервуара с горючим.

В то же время подразделения Сил беспилотных систем поразили дронами 16 военных целей российских захватчиков. Среди них - объекты базирования ОТРК "Искандер", ПВО и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе (РФ).

