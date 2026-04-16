Удары Сил обороны повредили две нефтебазы РФ в Крыму: появились фото со спутника

Проект напомнил, что с 15 по 16 апреля Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС ВСУ) нанесли ряд ударов по российским объектам во временно оккупированном Крыму. Спутниковые снимки свидетельствуют о поражении по меньшей мере двух нефтебаз российских оккупантов - в поселке Октябрьское и вблизи села Глубокий Яр.

"Согласно фото со спутника, на нефтебазе в Октябрьском поврежден по меньшей мере один резервуар. Разрушения заметны и на цистернах нефтебазы возле Глубокого Яра. Здесь уничтожены и повреждены не менее 5 резервуаров разного размера", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в СБС анонсировали еще больше ударных операций против российских оккупантов в Крыму и на других территориях Украины.

"Наша цель неизменна - системное ослабление противника до полного исчерпания его сил", - говорится в сообщении СБС.