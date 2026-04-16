Удар по "Іскандерах", ППО та НПЗ: "Птахи Мадяра" уразили 16 важливих цілей РФ

Підрозділи Сил безпілотних систем уразили дронами 16 військових цілей російських загарбників. Серед них - обʼєкти базування ОТРК "Іскандер", ППО та нафтопереробний завод у Туапсе (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді у Telegram .

"Мадяр" додав, що деталі цієї операції має оприлюднити Генеральний штаб ЗСУ.

Окремо зазначається, що підрозділи Сил безпілотних систем також долучилися до удару по нафтопереробному заводу в Туапсе Краснодарського краю Росії.

Крім того, під ураження потрапили:

Він наголосив, що удари завдали пілоти 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра".

За словами командувача, підрозділи СБС уразили дві бази розміщення оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) "Іскандер" у населених пунктах Міжгір’я та Курортне на території тимчасово окупованого Криму.

Удари по російських НПЗ

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня безпілотники атакували нафтопереробний завод "Роснефти" в російському Туапсе, внаслідок чого на підприємстві спалахнули щонайменше два резервуари з пальним.

Місцева влада підтвердила удар, а очевидці поширили відео з потужною пожежею та вибухами, яку не можуть приборкати до самого ранку.

Окрім території НПЗ, уламки дронів зафіксували поблизу морського порту.

У ніч на 5 квітня українські безпілотники завдали удару по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Унаслідок атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Згодом з’ясувалося, що цей НПЗ, який є четвертим за потужністю в Росії, після удару БПЛА призупинив свою роботу.