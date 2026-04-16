ua en ru
Чт, 16 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Удар по "Іскандерах", ППО та НПЗ: "Птахи Мадяра" уразили 16 важливих цілей РФ

14:45 16.04.2026 Чт
2 хв
Де саме СБС влаштували окупантам справжнє пекло?
aimg Ірина Глухова
Фото: ОТРК "Іскандер" (Getty Images)

Підрозділи Сил безпілотних систем уразили дронами 16 військових цілей російських загарбників. Серед них - обʼєкти базування ОТРК "Іскандер", ППО та нафтопереробний завод у Туапсе (РФ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді у Telegram.

За словами командувача, підрозділи СБС уразили дві бази розміщення оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) "Іскандер" у населених пунктах Міжгір’я та Курортне на території тимчасово окупованого Криму.

Він наголосив, що удари завдали пілоти 9-го батальйону "Кайрос" 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра".

Крім того, під ураження потрапили:

  • зенітно-ракетний комплекс "Оса-АК" у Водяному Донецької області;
  • зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" у Криму;
  • нафтобази в Октябрському та Глибокому Яру в Криму;
  • зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" у Батагівці Запорізької області;
  • склад боєприпасів Чорноморського флоту РФ у Міжгір’ї в Криму;
  • майстерня та склад безпілотників "Рубікон" у Гірному Донецької області.

Окремо зазначається, що підрозділи Сил безпілотних систем також долучилися до удару по нафтопереробному заводу в Туапсе Краснодарського краю Росії.

"Мадяр" додав, що деталі цієї операції має оприлюднити Генеральний штаб ЗСУ.

Удари по російських НПЗ

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня безпілотники атакували нафтопереробний завод "Роснефти" в російському Туапсе, внаслідок чого на підприємстві спалахнули щонайменше два резервуари з пальним.

Місцева влада підтвердила удар, а очевидці поширили відео з потужною пожежею та вибухами, яку не можуть приборкати до самого ранку.

Окрім території НПЗ, уламки дронів зафіксували поблизу морського порту.

У ніч на 5 квітня українські безпілотники завдали удару по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Унаслідок атаки на підприємстві спалахнула масштабна пожежа.

Згодом з’ясувалося, що цей НПЗ, який є четвертим за потужністю в Росії, після удару БПЛА призупинив свою роботу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сили безпілотних систем Війна в Україні
Новини
Який вигляд має Подільський район Києва після атаки: репортаж РБК-Україна з місця подій
Який вигляд має Подільський район Києва після атаки: репортаж РБК-Україна з місця подій
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи