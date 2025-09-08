Удари Росії по Україні після саміту на Алясці доводять, що Путін не хоче миру, - ISW

Останні атаки Росії свідчать, що російський диктатор Володимир Путін не збирається зупиняти війну, попри переговори та заклики США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія послідовно нарощувала обсяг та ефективність ударних пакетів. Після українсько-російських переговорів у Стамбулі 15 травня 2025 року темп атак значно зріс. З того часу відбулося 16 комбінованих ударів із понад 400 повітряними цілями.

Атака в ніч із 6 на 7 вересня стала п’ятою за рахунком із застосуванням понад 500 дронів і ракет після саміту США та Росії на Алясці 15 серпня.

Позиція Путіна

Російський диктатор неодноразово відкидав спроби України та США встановити перемир’я на полі бою, наголошуючи, що Росія не погодиться на припинення вогню без підписання "мирної" угоди. Жодних кроків для підготовки російського суспільства чи інформаційного простору до завершення війни на умовах, відмінних від повної капітуляції України, не зроблено.

За словами одного з російських військових блогерів 7 вересня, масштаб нічної атаки демонструє "незламну волю" Росії і показує, що Кремль "ввічливо ігнорує" засудження ударів президентом США Дональдом Трампом. Блогер додав, що переговори перетворюються на "порожні розмови".

В ISW зазначають, що атаки Росії дедалі частіше непропорційно вражають цивільні райони, включаючи великі міста, в межах масштабніших ударних кампаній останніх місяців.

Заяви російського Міноборони

Міністерство оборони Росії намагалося заперечити удари по цивільній інфраструктурі та будівлі Кабінету Міністрів у Києві. 7 вересня МО РФ заявило, що атаки були спрямовані на об’єкти виробництва дронів і авіабази.

Російські блогери підхопили цю версію, повторюючи, що об’єкти в межах Києва не постраждали. Проте, попри офіційні заперечення, численні відео, фото та підтвердження з України свідчать про протилежне.