Удары России по Украине после саммита на Аляске доказывают, что Путин не хочет мира, - ISW
Последние атаки России свидетельствуют, что российский диктатор Владимир Путин не собирается останавливать войну, несмотря на переговоры и призывы США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
С начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия последовательно наращивала объем и эффективность ударных пакетов. После украинско-российских переговоров в Стамбуле 15 мая 2025 года темп атак значительно вырос. С тех пор произошло 16 комбинированных ударов с более 400 воздушными целями.
Атака в ночь с 6 на 7 сентября стала пятой по счету с применением более 500 дронов и ракет после саммита США и России на Аляске 15 августа.
Позиция Путина
Российский диктатор неоднократно отвергал попытки Украины и США установить перемирие на поле боя, подчеркивая, что Россия не согласится на прекращение огня без подписания "мирного" соглашения. Никаких шагов для подготовки российского общества или информационного пространства к завершению войны на условиях, отличных от полной капитуляции Украины, не сделано.
По словам одного из российских военных блогеров 7 сентября, масштаб ночной атаки демонстрирует "несокрушимую волю" России и показывает, что Кремль "вежливо игнорирует" осуждение ударов президентом США Дональдом Трампом. Блогер добавил, что переговоры превращаются в "пустые разговоры".
В ISW отмечают, что атаки России все чаще непропорционально поражают гражданские районы, включая крупные города, в рамках более масштабных ударных кампаний последних месяцев.
Заявления российского Минобороны
Министерство обороны России пыталось отрицать удары по гражданской инфраструктуре и зданию Кабинета Министров в Киеве. 7 сентября МО РФ заявило, что атаки были направлены на объекты производства дронов и авиабазы.
Российские блогеры подхватили эту версию, повторяя, что объекты в пределах Киева не пострадали. Однако, несмотря на официальные отрицания, многочисленные видео, фото и подтверждения из Украины свидетельствуют об обратном.
Напомним, что в ночь на 7 сентября Россия нанесла масштабный удар по Украине, применив более 800 средств воздушного нападения, среди которых были как крылатые, так и баллистические ракеты и дроны.
В Киеве дроны попали в многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах, а также впервые атаковали здание правительства в центре города.
В СМИ писали, что удар по Кабмину может свидетельствовать о "прорыве мощнейшей системы ПВО" в Киеве.
Также были атакованы ряд городов Украины дронами и ракетами. Под ударом были Одесса, Запорожье, Днепр, Кривой Рог и Кременчуг.