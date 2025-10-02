Удари РФ по енергетиці: у Кабміні розповіли, де найскладніша ситуація

"Внаслідок атак ворожих ударних БПЛА – на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях. Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути енергопостачання", - зазначили у Міненерго.

Повідомляється, що в пріоритеті – заживлення критичної інфраструктури і комунально-побутових споживачів.

Також проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів. Станом на 2 жовтня в окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії.

"Енергосистема готується до зимового сезону: виконуються ремонтні та модернізаційні роботи на об’єктах, накопичуються необхідні запаси обладнання, посилюється захист ключової інфраструктури", - додали у міністерстві.