Курс доллара Экономика Авто Tech

Удары РФ по энергетике: в Кабмине рассказали, где самая сложная ситуация

Фото: в Кабмине рассказали, где самая сложная ситуация в энергетике (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результате вражеских ударов по энергетике Украины обесточены потребители в нескольких областях. Самая сложная ситуация сохраняется на Сумщине и Черниговщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"В результате атак вражеских ударных БПЛА - на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях. Самая сложная ситуация на Сумщине и Черниговщине. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть энергоснабжение", - отметили в Минэнерго.

Сообщается, что в приоритете - запитка критической инфраструктуры и коммунально-бытовых потребителей.

Также проводятся ремонтно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры, получивших повреждения в результате обстрелов. По состоянию на 2 октября в отдельных регионах действуют ограничения потребления электроэнергии.

"Энергосистема готовится к зимнему сезону: выполняются ремонтные и модернизационные работы на объектах, накапливаются необходимые запасы оборудования, усиливается защита ключевой инфраструктуры", - добавили в министерстве.

 

Удары РФ по энергетике и объектам инфраструктуры

В результате ночной массированной атаки РФ зафиксированы перебои с электроснабжением в Одесской области. На утро 2 октября временно без света остаются 46,6 тысячи потребителей.

Также этой ночью российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре Одессы, Киевской области и северных регионов Украины. В результате атаки пострадал машинист, а движение поездов происходило с задержками. Впоследствии работу железной дороги удалось восстановить.

После атаки врага на энергетический объект 1 октября, сегодня в Черниговской области ввели жесткие графики ограничения электроснабжения.

