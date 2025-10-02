Удары РФ по энергетике: в Кабмине рассказали, где самая сложная ситуация

"В результате атак вражеских ударных БПЛА - на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях. Самая сложная ситуация на Сумщине и Черниговщине. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть энергоснабжение", - отметили в Минэнерго.

Сообщается, что в приоритете - запитка критической инфраструктуры и коммунально-бытовых потребителей.

Также проводятся ремонтно-восстановительные работы на объектах энергетической инфраструктуры, получивших повреждения в результате обстрелов. По состоянию на 2 октября в отдельных регионах действуют ограничения потребления электроэнергии.

"Энергосистема готовится к зимнему сезону: выполняются ремонтные и модернизационные работы на объектах, накапливаются необходимые запасы оборудования, усиливается защита ключевой инфраструктуры", - добавили в министерстве.