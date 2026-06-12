Удары по мостам заблокировали наземные пути в Крым и срывают планы РФ по наступлению, - ISW
Дальнейшие удары Украины по российским путям снабжения, вероятно, будут иметь цепной эффект на поле боя и могут усложнить подготовку России к наступательным операциям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Анализируя новые удары ВСУ в ночь на 11 июня, аналитики отобразили на карте все шесть мостов и автодороги между оккупированной Херсонской областью и Крымом, которые оказались под атакой за последнюю неделю.
- Чонгарский мост, атакованный 7 и 9 июня;
- мост между Геническом и Арабатской стрелкой, поврежденный 10 июня;
- мост через Северо-Крымский канал в районе Преображенки, поврежденный 11 июня;
- мост через Северо-Крымский канал в районе Мирного, поврежден 11 июня;
- автомобильный мост в направлении Перекоп - Армянск, поврежден 11 июня;
- мост в районе населенного пункта Ставки, поврежденный 11 июня.
Карта атакованных мостов между Херсонской областью и Крымом (ISW)
Аналитики отмечают, что украинские войска усиливают кампанию ударов средней дальности против российских логистических маршрутов на оккупированном юге Украины, подрывая способность России безопасно использовать пути снабжения из юго-западной части России в оккупированный Крым.
Продолжение этих ударов, вероятно, "будет иметь каскадное влияние на ситуацию на поле боя и может осложнить подготовку России к наступательным операциям".
Специалисты ISW также подчеркивают, что российские оккупационные власти с трудом пытаются справиться с проблемой дефицита бензина в оккупированном Крыму, в частности в Севастополе - что, очевидно, является следствием ударов Украины по российской логистической и энергетической инфраструктуре.
В ISW также напомнили, что Силы обороны Украины, похоже, достигли тактического преимущества в использовании беспилотников на фронте. Это дополнительно приводит не только к нарушению логистики, но и к увеличению потерь россиян на поле боя на фоне падения уровня набора людей в армию РФ.
Удары ВСУ по Чонгарскому мосту
Напомним, первый удар по Чонгарскому мосту был нанесен в воскресенье, 7 июня. После этого движение по переправе восстановили в реверсивном режиме.
9 июня мост повторно атаковали дроны, из-за чего движение снова приостановили. После этого оккупационная так называемая власть рекомендовала пользоваться альтернативными маршрутами через Армянск и Перекоп.
В ЦПД сообщили, что Чонгарский мост полностью уничтожен после нескольких ударов дронами.
Кроме этого, утром 10 июня на временно оккупированной части Херсонской области перекрыли мост между Геническом и Арабатской стрелкой. Это уже вторая важная переправа, движение по которой оккупанты остановили за последние дни после Чонгарского моста.
А в ночь на 11 июня в Крыму прогремели взрывы - паблики сообщили о пожарах в Симферополе и Севастополе. Также известно о поврежденных мостах на сухопутных въездах.
Подробнее о том, чем важен Чонгарский мост и как его потеря может ударить по россиянам на фронте, читайте в материале РБК-Украина.