ua en ru
Пт, 12 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Удары по мостам заблокировали наземные пути в Крым и срывают планы РФ по наступлению, - ISW

10:01 12.06.2026 Пт
3 мин
Украина закрепляет преимущество в беспилотниках
aimg Татьяна Степанова
Удары по мостам заблокировали наземные пути в Крым и срывают планы РФ по наступлению, - ISW Фото: удары по мостам заблокировали наземные пути в Крым и срывают планы РФ по наступлениям (скрин из видео)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Дальнейшие удары Украины по российским путям снабжения, вероятно, будут иметь цепной эффект на поле боя и могут усложнить подготовку России к наступательным операциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Анализируя новые удары ВСУ в ночь на 11 июня, аналитики отобразили на карте все шесть мостов и автодороги между оккупированной Херсонской областью и Крымом, которые оказались под атакой за последнюю неделю.

  • Чонгарский мост, атакованный 7 и 9 июня;
  • мост между Геническом и Арабатской стрелкой, поврежденный 10 июня;
  • мост через Северо-Крымский канал в районе Преображенки, поврежденный 11 июня;
  • мост через Северо-Крымский канал в районе Мирного, поврежден 11 июня;
  • автомобильный мост в направлении Перекоп - Армянск, поврежден 11 июня;
  • мост в районе населенного пункта Ставки, поврежденный 11 июня.

Удары по мостам заблокировали наземные пути в Крым и срывают планы РФ по наступлению, - ISW

Карта атакованных мостов между Херсонской областью и Крымом (ISW)

Аналитики отмечают, что украинские войска усиливают кампанию ударов средней дальности против российских логистических маршрутов на оккупированном юге Украины, подрывая способность России безопасно использовать пути снабжения из юго-западной части России в оккупированный Крым.

Продолжение этих ударов, вероятно, "будет иметь каскадное влияние на ситуацию на поле боя и может осложнить подготовку России к наступательным операциям".

Читайте также: Дважды атакованный Чонгарский мост имеет критические повреждения, - ВСУ

Специалисты ISW также подчеркивают, что российские оккупационные власти с трудом пытаются справиться с проблемой дефицита бензина в оккупированном Крыму, в частности в Севастополе - что, очевидно, является следствием ударов Украины по российской логистической и энергетической инфраструктуре.

В ISW также напомнили, что Силы обороны Украины, похоже, достигли тактического преимущества в использовании беспилотников на фронте. Это дополнительно приводит не только к нарушению логистики, но и к увеличению потерь россиян на поле боя на фоне падения уровня набора людей в армию РФ.

Удары ВСУ по Чонгарскому мосту

Напомним, первый удар по Чонгарскому мосту был нанесен в воскресенье, 7 июня. После этого движение по переправе восстановили в реверсивном режиме.

9 июня мост повторно атаковали дроны, из-за чего движение снова приостановили. После этого оккупационная так называемая власть рекомендовала пользоваться альтернативными маршрутами через Армянск и Перекоп.

В ЦПД сообщили, что Чонгарский мост полностью уничтожен после нескольких ударов дронами.

Кроме этого, утром 10 июня на временно оккупированной части Херсонской области перекрыли мост между Геническом и Арабатской стрелкой. Это уже вторая важная переправа, движение по которой оккупанты остановили за последние дни после Чонгарского моста.

А в ночь на 11 июня в Крыму прогремели взрывы - паблики сообщили о пожарах в Симферополе и Севастополе. Также известно о поврежденных мостах на сухопутных въездах.

Подробнее о том, чем важен Чонгарский мост и как его потеря может ударить по россиянам на фронте, читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Крым Вооруженные силы Украины Война в Украине Мост
Новости
Удары по мостам заблокировали наземные пути в Крым и срывают планы РФ по наступлению, - ISW
Удары по мостам заблокировали наземные пути в Крым и срывают планы РФ по наступлению, - ISW
Аналитика
"Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Быстрого завершения войны ожидать не стоит": интервью с Сергеем Притулой