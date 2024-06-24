Удари по Криму та перестрілки в містах Дагестана: новини за вихідні
Вчора у Севастополі та інших містах Криму чули вибухи. А у Дагестані невідомі влаштували стрілянину у Махачкалі та місті Дербент.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Війна Росії проти України: останні новини
Новини за 22 червня
- За даними аналітиків ISW, окупанти можуть спробувати розвивати наступ на Часів Яр з півдня.
- В ніч на 22 червня Росія атакувала Україну, сили ППО знищили 12 з 16 ракет та 13 дронів.
- Російська Федерація планує приєднати до свого корпусу, який діє на напрямку Харкова, підрозділи окремої 9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії РФ.
Новини за 23 червня
- У Києві ранком 23 червня лунали вибухи. Росія випустила три "Калібри", дві ракети були збиті на Київщині.
- ВМС розповіли, що внаслідок удару по складу "Шахедів" у Краснодарському краї були ліквідовані інструктори та курсанти.
- Російські війська продовжують спроби просунутися на фронті. Найгарячіша ситуація на Покровському та Куп'янському напрямках, але українські військові дають рішучу відсіч противнику.
Росіяни атакували дроном блокпост поліції у Херсонській області
У Нацполіції повідомили, що внаслідок російської атаки інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Херсонського РУП, старший лейтенант поліції отримав тяжкі поранення. Правоохоронець помер у кареті швидкої дорогою до лікарні.
У Києві підліток побив ветерана війни
21 червня близько 23:40 до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці у Дарницькому районі його побив невідомий. Попередньо встановлено, що через раптовий конфлікт відбулась бійка між чоловіком та 17-річним хлопцем.
Постраждалим виявився ветеран бойових дій, колишній військовослужбовець 32 ОМБр. Чоловік вигулював собаку та повертався додому, коли до нього підійшли троє хлопців, наймолодший з них почав "предʼявляти за зачіску".
Білорусь проводить "раптову перевірку" військ. В ДПСУ розповіли про ситуацію біля кордону
"Білорусь постійно проводить то навчання, то перевірку військ. Але, якщо говорити про загрозу, коли Росія там тримала свої війська і їх чисельність могла складати до 12 тисяч військовослужбовців, то на цей момент у Росії на цьому напрямку немає підрозділів, які б вона могла застосувати проти України", - сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.
В Сумській області депутат облради з карабіну застрелив людину
Інцидент стався в селі Заріччя на території мисливського господарства "Північний ліс" близько 19-ї години.
"Під час пристрілки власного мисливського карабіна депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва, який перебував у зоні ведення вогню. Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події", - розповіли в місцевій прокуратурі.
В ЗСУ розкрили подробиці знищення складу "Шахедів" та інфраструктури ворога на Кубані
У Військово-морських силах ЗСУ зазначили, що атака була організована та проведена у взаємодії зі СБУ.
"Підтверджено знищення силами та засобами ВМС ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України, складу "Шахедів" та супутньої інфраструктури", - йдеться в повідомленні військових. Також у заяві ВМС зазначається, що нові супутникові знімки підтверджують знищення "місць зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї".
У Південній Кореї назвали умову скасування будь-яких обмежень щодо допомоги Україні
Начальник управління нацбезпеки адміністрації президента Південної Кореї Чан Хо Чжи заявив, що Сеула про надання зброї Україні залежить від того, як розвиватиметься військова співпраця Росії з Північною Кореєю.
"Я хотів би підкреслити, що все залежить від того, що зробить Росія. Чи залишиться для нас лінія, якщо Росія передасть високоточну зброю Північній Кореї?" - сказав він.
Вибухи лунали у Криму
Вчора вдень Севастополі та інших містах Криму чули вибухи. Росіяни заявили про атаку. У російському Міноборони стверджують, чотири ракети ATACMS були збиті, ще одна вибухнула над Севастополем. Росіяни кажуть, що буцімто постраждали понад 100 людей і загинули троє осіб. У мережі повідомляють, що російська ППО збивала ракети над пляжем Учкуївка.
А вже ввечері потужні вибухи знову пролунали у декількох містах тимчасового окупованого Криму. Росіяни традиційно заявили про нібито ракетну атаку.
Словенія повідомила, коли підпише з Україною безпекову угоду
Президент Словенії заявила, що 27 червня відвідає Київ, де підпише безпекову угоду з Україною.
"Йдеться про зобов'язання продовжувати допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", - сказала Пірц Мусар, додавши, що угоду подібна до інших, які вже уклала Україна.
У Дагестані повідомляють про серію терактів
Невідомі обстріляли православну церкву, синагогу та поліцейських в місті Дербент. Одного поліцейського вбили, одного поранили. Після цього нападники втекли на автомобілі. Ще один напад стався в Махачкалі - столиці Дагестану. Там невідомі стріляли по поліцейських автомобілях на посту ДПС.
У містах помітили військову техніку та вертольоти. Центр Дербента знеструмлено. У Махачкалі люди опинилися заблоковані в церкві, довкола якої йде перестрілка.
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