Удари по Криму та перестрілки в містах Дагестана: новини за вихідні

Вчора у Севастополі та інших містах Криму чули вибухи. А у Дагестані невідомі влаштували стрілянину у Махачкалі та місті Дербент.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Новини за 22 червня

Новини за 23 червня

У Києві ранком 23 червня лунали вибухи. Росія випустила три "Калібри", дві ракети були збиті на Київщині.

ВМС розповіли, що внаслідок удару по складу "Шахедів" у Краснодарському краї були ліквідовані інструктори та курсанти.

Російські війська продовжують спроби просунутися на фронті. Найгарячіша ситуація на Покровському та Куп'янському напрямках, але українські військові дають рішучу відсіч противнику.

Росіяни атакували дроном блокпост поліції у Херсонській області

У Нацполіції повідомили, що внаслідок російської атаки інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 Херсонського РУП, старший лейтенант поліції отримав тяжкі поранення. Правоохоронець помер у кареті швидкої дорогою до лікарні.

У Києві підліток побив ветерана війни

21 червня близько 23:40 до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці у Дарницькому районі його побив невідомий. Попередньо встановлено, що через раптовий конфлікт відбулась бійка між чоловіком та 17-річним хлопцем.

Постраждалим виявився ветеран бойових дій, колишній військовослужбовець 32 ОМБр. Чоловік вигулював собаку та повертався додому, коли до нього підійшли троє хлопців, наймолодший з них почав "предʼявляти за зачіску".

Білорусь проводить "раптову перевірку" військ. В ДПСУ розповіли про ситуацію біля кордону

"Білорусь постійно проводить то навчання, то перевірку військ. Але, якщо говорити про загрозу, коли Росія там тримала свої війська і їх чисельність могла складати до 12 тисяч військовослужбовців, то на цей момент у Росії на цьому напрямку немає підрозділів, які б вона могла застосувати проти України", - сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

В Сумській області депутат облради з карабіну застрелив людину

Інцидент стався в селі Заріччя на території мисливського господарства "Північний ліс" близько 19-ї години.

"Під час пристрілки власного мисливського карабіна депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва, який перебував у зоні ведення вогню. Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події", - розповіли в місцевій прокуратурі.

В ЗСУ розкрили подробиці знищення складу "Шахедів" та інфраструктури ворога на Кубані

У Військово-морських силах ЗСУ зазначили, що атака була організована та проведена у взаємодії зі СБУ.

"Підтверджено знищення силами та засобами ВМС ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України, складу "Шахедів" та супутньої інфраструктури", - йдеться в повідомленні військових. Також у заяві ВМС зазначається, що нові супутникові знімки підтверджують знищення "місць зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї".

У Південній Кореї назвали умову скасування будь-яких обмежень щодо допомоги Україні

Начальник управління нацбезпеки адміністрації президента Південної Кореї Чан Хо Чжи заявив, що Сеула про надання зброї Україні залежить від того, як розвиватиметься військова співпраця Росії з Північною Кореєю.

"Я хотів би підкреслити, що все залежить від того, що зробить Росія. Чи залишиться для нас лінія, якщо Росія передасть високоточну зброю Північній Кореї?" - сказав він.

Вибухи лунали у Криму

Вчора вдень Севастополі та інших містах Криму чули вибухи. Росіяни заявили про атаку. У російському Міноборони стверджують, чотири ракети ATACMS були збиті, ще одна вибухнула над Севастополем. Росіяни кажуть, що буцімто постраждали понад 100 людей і загинули троє осіб. У мережі повідомляють, що російська ППО збивала ракети над пляжем Учкуївка.

А вже ввечері потужні вибухи знову пролунали у декількох містах тимчасового окупованого Криму. Росіяни традиційно заявили про нібито ракетну атаку.

Словенія повідомила, коли підпише з Україною безпекову угоду

Президент Словенії заявила, що 27 червня відвідає Київ, де підпише безпекову угоду з Україною.

"Йдеться про зобов'язання продовжувати допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", - сказала Пірц Мусар, додавши, що угоду подібна до інших, які вже уклала Україна.

У Дагестані повідомляють про серію терактів

Невідомі обстріляли православну церкву, синагогу та поліцейських в місті Дербент. Одного поліцейського вбили, одного поранили. Після цього нападники втекли на автомобілі. Ще один напад стався в Махачкалі - столиці Дагестану. Там невідомі стріляли по поліцейських автомобілях на посту ДПС.

У містах помітили військову техніку та вертольоти. Центр Дербента знеструмлено. У Махачкалі люди опинилися заблоковані в церкві, довкола якої йде перестрілка.

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