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Напади в Дагестані: посеред Дербента та Махачкали йдуть бої, помічена військова техніка

Неділя 23 червня 2024 21:34
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Напади в Дагестані: посеред Дербента та Махачкали йдуть бої, помічена військова техніка Ілюстративне фото: у Дагестані невідомі влаштували напади 23 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Вдень неділі, 23 червня, невідомі влаштували серію нападів у двох містах Дагестану. Там помічено військову техніку, тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські Telegram-канали.

Напад у Дербенті

Спочатку ЗМІ повідомляли про стрілянину, напад на синагогу та православну церкву. В результаті цього було вбито православного священника.

Станом на 21:20, за київським часом, повідомляється, що на вулицях міста було помічено військову техніку. В'їзд до міста перекрито, триває операція з ліквідації бойовиків. Силовики штурмують житловий будинок, у якому забарикадувалися двоє бойовиків.

За попередніми даними, там в результаті нападу було вбито шість поліцейських, ще 12 - поранено.

Напад у Махачкалі

Також напад відбувся у столиці Дагестану - Махачкалі. Станом на 21:20, за київським часом, повідомлялось, що між правоохоронцям та бойовиками тривала сутичка поруч з однією з церков, у якій нібито знаходилось 40 заручників.

Пізніше дані про заручників було спростовано. Також росЗМІ заявляють про те, що трьох нападників було ліквідовано.

Обстріляли синагогу, церкву та поліцію: у Дагестані повідомляють про серію нападів

Що передувало

Сьогодні, 23 червня, низка російських ЗМІ повідомила про те, що у декількох містах Дагестану невідомі влаштували напади. Окрім того повідомлялось про стрілянину на кордоні між Дагестаном та Абхазією.

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