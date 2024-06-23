Напади в Дагестані: посеред Дербента та Махачкали йдуть бої, помічена військова техніка

Вдень неділі, 23 червня, невідомі влаштували серію нападів у двох містах Дагестану. Там помічено військову техніку, тривають бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські Telegram-канали.

Напад у Дербенті

Спочатку ЗМІ повідомляли про стрілянину, напад на синагогу та православну церкву. В результаті цього було вбито православного священника.

Станом на 21:20, за київським часом, повідомляється, що на вулицях міста було помічено військову техніку. В'їзд до міста перекрито, триває операція з ліквідації бойовиків. Силовики штурмують житловий будинок, у якому забарикадувалися двоє бойовиків.

За попередніми даними, там в результаті нападу було вбито шість поліцейських, ще 12 - поранено.

Напад у Махачкалі

Також напад відбувся у столиці Дагестану - Махачкалі. Станом на 21:20, за київським часом, повідомлялось, що між правоохоронцям та бойовиками тривала сутичка поруч з однією з церков, у якій нібито знаходилось 40 заручників.

Пізніше дані про заручників було спростовано. Також росЗМІ заявляють про те, що трьох нападників було ліквідовано.

Що передувало

Сьогодні, 23 червня, низка російських ЗМІ повідомила про те, що у декількох містах Дагестану невідомі влаштували напади. Окрім того повідомлялось про стрілянину на кордоні між Дагестаном та Абхазією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.