Словенія повідомила, коли підпише з Україною безпекову угоду
Словенія та Україна наступного тижня підпишуть угоду про гарантії безпеки. Найімовірніше, це станеться у четвер, 27 червня.
Про це заявила президент Словенії Наташа Пірц Мусар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV Slovenija.
Президент зазначила, що 27 червня відвідає Київ, де підпише безпекову угоду з Україною.
"Йдеться про зобов'язання продовжувати допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", - сказала Пірц Мусар, додавши, що угоду подібна до інших, які вже уклала Україна.
Зазначається, що безпекову угоду розробили міністерства оборони й закордонних справ, і вона не є обов'язковим для виконання міжнародним договором, а лише виражає політичну волю щодо підтримки України. У зв'язку з цим уряд Словенії повинен взяти її до відома, що станеться, ймовірно, наступного тижня.
Нагадаємо, що Україна підписала угоди про гарантії безпеки з понад 15 країнами. Серед них США, Британія, Німеччина, Франція, Данія і т.д. Очікується, що 26 червня ЄС та Україна також підпишуть безпекову угоду.
Допомога від Словенії
Словенія - одна з європейських країн, яка підтримує Україну у війні з Росією. Любляна надала українській армії декілька пакетів допомоги.
Нещодавно, за даними ЗМІ, Словенія ухвалила рішення передати Україні 26 бойових броньованих машин, три бойові машини піхоти, зенітні установки та іншу техніку. Також пакет допомоги включає партію безпілотників.
Крім того, Словенія приєдналася до ініціативи Чехії для закупівлі артилерійських боєприпасів для українських військових.
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