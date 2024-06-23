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У Криму вдруге за день пролунали вибухи: росіяни заявили про ракетну атаку

Неділя 23 червня 2024 22:31
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У Криму вдруге за день пролунали вибухи: росіяни заявили про ракетну атаку Ілюстративне фото: у Криму вдруге за день пролунали вибухи (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Потужні вибухи пролунали у декількох містах тимчасового окупованого Криму ввечері неділі, 23 червня. Росіяни традиційно заявили про нібито ракетну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".

Близько восьми вибухів було чути в Заозерному, Євпаторії та Донузлаві. Також їх було чути у Севастополі. Місцеві заявляють про нібито приліт по радару у Вітіно, що у Сакському районі.

Росіяни вже традиційно заявили про те що була ракетна атака, а їх ППО збило всі ракети.

Цікаво і те, що це вже вдруге за сьогодні у Криму лунали вибухи. Вдень повідомлялось про те, що вибухи чули у районі Севастополя.

Атаки на Крим

Зазначимо, з початку року українські військові провели десятки операцій у Криму та Чорному морі. Зокрема,12 червня було уражено дивізіони систем ППО С-300 та С-400 біля Бельбека та Севастополя.

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