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В ЗСУ розкрили подробиці знищення складу "Шахедів" та інфраструктури ворога на Кубані

Неділя 23 червня 2024 04:50
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В ЗСУ розкрили подробиці знищення складу "Шахедів" та інфраструктури ворога на Кубані Фото: іранський дрон "Shahed-136" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Під час удару, завданого Силами оборони України у ніч проти 21 червня по ворожих об'єктах в російській Краснодарському краї було знищене місце зберігання дронів-камікадзе типу "Шахед" та супутня інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-морських сил Збройних сил України.

Зазначається, що атака була організована та проведена ВМС у взаємодії зі Службою безпеки України (СБУ).

"Підтверджено знищення силами та засобами ВМС ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України, складу "Шахедів" та супутньої інфраструктури", - йдеться в повідомленні військових.

У заяві ВМС зазначається, що нові супутникові знімки підтверджують знищення "місць зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї".

Зазначається, що окрім засобів ураження також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал з обслуговування пусків "Шахедів", а також тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою цих дронів-камікадзе.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із побратимами із Сил оборони, продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!" - йдеться в заяві ВМС.

Що передувало

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що вночі 21 червня було завдано удару по чотирьох нафтопереробних заводах у Росії.

Також тієї ж ночі Сили оборони атакували у Брянській області та окупованому Криму радіолокаційні станції й центри радіолокаційної розвідки російських загарбників.

Крім того, у Краснодарському краї РФ атаковано місця зберігання й підготовки дронів-камікадзе типу "Шахеди". За даними українських військових, було уражено і казарму.

Пізніше були оприлюднені супутникові знімки, які продемонстрували ушкодження казарми та ангару в Ейську у Краснодарському краї РФ, де була атакована військова частина ППО.

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ВМС України Краснодарский край Війна Росії проти України
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