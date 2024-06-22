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Білорусь проводить "раптову перевірку" військ. В ДПСУ розповіли про ситуацію біля кордону

Україна, Субота 22 червня 2024 16:39
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Білорусь проводить "раптову перевірку" військ. В ДПСУ розповіли про ситуацію біля кордону Фото: Андрій Демченко, речник ДПСУ (mediacenter.org.ua)
Автор: Дмитро Левицький

"Раптова перевірка" військ, яку вчора розпочала проводити Білорусь, не становить сьогодні загрози для України. Однак українські Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За словами Демченка, з білоруського боку кордону не спостерігається скупчення військ чи особового складу.

"Білорусь постійно проводить то навчання, то перевірку військ. Але, якщо говорити про загрозу, коли Росія там тримала свої війська і їх чисельність могла складати до 12 тисяч військовослужбовців, то на цей момент у Росії на цьому напрямку немає підрозділів, які б вона могла застосувати проти України", - сказав речник ДПСУ.

Однак, як зазначив Демченко, сьогоднішня задача Сил оборони - бути готовими до будь-яких подій, тому український кордон постійно посилюється.

"За тим, що відбувається з того боку, спостерігає розвідка. Загроз станом на зараз немає, але ми продовжуємо укріплювати кордон та прикордоння", - додав він.

Нагадаємо, вчора Міністерство оборони Білорусі повідомило про початок "раптової перевірки" своїх військ у Гомельській та Брестській областях, які межують з Україною.

Як відомо, у 2022 році Білорусь надала Росії свою територію для вторгнення в Україну та наступу на Київ. Після втечі з України російські війська ще певний час зберігали свою присутність в Білорусі, також на білоруській території перебували бойовики ПВК "Вагнера".

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