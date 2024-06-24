Удары по Крыму и перестрелки в городах Дагестана: новости за выходные

Вчера в Севастополе и других городах Крыма слышали взрывы. А в Дагестане неизвестные устроили стрельбу в Махачкале и городе Дербент.

Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

Новости за 22 июня

Новости за 23 июня

В Киеве утром 23 июня раздавались взрывы. Россия выпустила три "Калибра", две ракеты были сбиты в Киевской области.

ВМС рассказали, что в результате удара по составу "Шахедов" в Краснодарском крае были ликвидированы инструкторы и курсанты.

Российские войскапродолжают попытки продвинуться на фронте. Самая горячая ситуация на Покровском и Купянском направлениях, но украинские военные дают решительный отпор противнику.

Россияне атаковали дроном блокпост полиции в Херсонской области

В Нацполиции сообщили, что в результате российской атаки инспектор сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Херсонского РУП старший лейтенант полиции получил тяжелые ранения. Правоохранитель скончался в карете скорой дорогой в больницу.

В Киеве подросток избил ветерана войны

21 июня около 23:40 в полицию Киева поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице в Дарницком районе его избил неизвестный. Предварительно установлено, что из-за внезапного конфликта произошла потасовка между мужчиной и 17-летним парнем.

Пострадавшим оказался ветеран боевых действий, бывший военнослужащий 32 ОМБр. Мужчина выгуливал собаку и возвращался домой, когда к нему подошли трое парней, самый молодой из них начал "предъявлять за прическу".

Беларусь проводит "внезапную проверку" войск. В ГНСУ рассказали о ситуации у границы

"Беларусь постоянно проводит то обучение, то проверку войск. Но, если говорить об угрозе, когда Россия там держала свои войска и их численность могла составлять до 12 тысяч военнослужащих, то на данный момент у России на этом направлении нет подразделений, которые она могла бы применить против Украины", - сказал спикер ГНСУ Андрей Демченко.

В Сумской области депутат облсовета из карабина застрелил человека

Инцидент произошел в селе Заречье на территории охотничьего хозяйства "Северный лес" около 19 часов.

"Во время пристрелки собственного охотничьего карабина депутат, вместо установленной мишени, выстрелил в находившегося в зоне ведения огня работника лесничества. От полученного огнестрельного ранения 46-летний потерпевший скончался на месте происшествия", - рассказали в местной прокуратуре.

В ВСУ раскрыли подробности уничтожения состава "Шахедов" и инфраструктуры врага на Кубани

В Военно-морских силах ВСУ отметили, что атака была организована и проведена во взаимодействии с СБУ.

"Подтверждено уничтожение силами и средствами ВМС ВС Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины, составе "Шахедов" и сопутствующей инфраструктуры", - говорится в сообщении военных. Также в заявлении ВМС отмечается, что новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение "мест хранения и подготовки к применению "Shahed-136/Герань-2", учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БПЛА, расположенных в Краснодарском крае".

В Южной Корее назвали условие отмены каких-либо ограничений помощи Украине

Начальник управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжи заявил, что Сеула о предоставлении оружия Украине зависит от того, как будет развиваться военное сотрудничество России с Северной Кореей.

"Я хотел бы подчеркнуть, что все зависит от того, что сделает Россия. Останется ли для нас линия, если Россия передаст высокоточное оружие Северной Корее?" – сказал он.

Взрывы раздавались в Крыму

Вчера днем в Севастополе и других городах Крыма слышали взрывы. Россияне заявили об атаке. В российском Минобороны утверждают, что четыре ракеты ATACMS были сбиты, еще одна взорвалась над Севастополем. Россияне говорят, что якобы пострадали более 100 человек и погибли три человека. В сети сообщают, что российская ПВО сбивала ракеты над пляжем Учкуевки.

А уже вечером мощные взрывы снова прогремели в нескольких городах временного оккупированного Крыма. Россияне традиционно заявили о якобы ракетной атаке.

Словения сообщила, когда подпишет с Украиной соглашение о безопасности

Президент Словении заявила, что 27 июня посетит Киев,где подпишет соглашение о безопасности с Украиной.

"Речь идет об обязательстве продолжать помогать Украине столько, сколько будет нужно", - сказала Пирц Мусар, добавив, что соглашение подобно другим, которые уже заключила Украина.

В Дагестане сообщают о серии терактов

Неизвестные обстреляли православную церковь, синагогу и полицейских в городе Дербент. Одного полицейского убили, одного ранили. После этого нападавшие скрылись на автомобиле. Еще одно нападение произошло в Махачкале – столице Дагестана. Там неизвестные стреляли по полицейским автомобилям на посту ДПС.

В городах была замечена военная техника и вертолеты. Центр Дербента обесточен. В Махачкале люди оказались заблокированы в церкви, вокруг которой идет перестрелка.

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