Удари по енергетиці: чому Київ та Дніпро під системними атаками РФ та що буде з графіками взимку

Чому найскладніша ситуація в Києві та Дніпрі

За словами експерта, Росія зосередила удари на об'єктах, які забезпечують енергопостачання Київського регіону, адже це найбільший регіон країни з високою щільністю населення та управлінськими функціями. Аналогічна ситуація з Дніпром - найбільш індустріальному регіону України.

Як зазначив Омельченко, у Києві фактично розбиті всі ТЕЦ, а також і Трипільська ТЕС у Київській області. Через це столиця майже повністю залежить від електроенергії, яку отримує з об'єднаної енергосистеми. Крім того, ворог пошкодив значну частину підстанцій, через які електроенергія передається до міста.

Схожа ситуація склалася і в Дніпрі. Там зруйнована Придніпровська ТЕС, яка була найбільшим джерелом генерації в регіоні. Тепер місто та область також значною мірою залежать від зовнішнього живлення.

"Генерації вистачає, але передати її важко, тому що власну генерацію і Дніпра, і Київського регіону Росія заздалегідь значно пошкодила. І взагалі деякі структури й об'єкти генерації зупинили роботу", - пояснив експерт.

Чи покращиться ситуація зі світлом у столиці

На питання, чи варто очікувати стабілізації електропостачання в столиці, де в окремі дні світло може бути лише близько двох годин на добу. Омельченко зазначив, що ситуація насамперед залежить від військових чинників.

За його оцінкою, найближчим часом може тривати цикл обстрілів, ремонтів і часткового відновлення енергетичних об'єктів.

"Основний фактор зараз не залежить від енергетиків. Те, що вони можуть, то вони все роблять. А основний фактор, який впливає на стан енергетики, - це військовий", - сказав він.

Як удари по заходу України впливають на постачання електроенергії

Окремо експерт зауважив, що російські атаки на підстанції в західних областях уже ускладнюють передачу електроенергії до Києва та центральних регіонів.

Йдеться, зокрема, про підстанції, через які видається потужність Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій. Їх пошкодження ускладнює передавання електроенергії до інших регіонів.

Водночас енергосистема України взаємопов'язана, тому удари по інфраструктурі можуть впливати на електропостачання різних міст. Росія намагається пошкодити лінії передачі електроенергії для Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та інших міст.

Успіх таких атак, за словами Омельченка, залежить від ефективності протиповітряної оборони та наявності резервного енергетичного обладнання для заміни пошкодженого.

Чи можливий повний блекаут у великих містах

Коментуючи побоювання щодо можливого повного знеструмлення Києва, Дніпра, Харкова та Одеси, Омельченко наголосив, що бажання Росії залишити українців без світла не означає, що їй це вдасться.

"У нас є українці, є армія, є тил, є енергетика, яка не дозволяє це робити. [...] Я думаю, нічого у нього (Путіна) з цього не вийде", - сказав експерт.

Він також не став прогнозувати, наскільки жорсткішими можуть стати графіки відключень узимку, та називати конкретну тривалість знеструмлень у різних містах. За його словами, такі оцінки без доступу до закритої інформації є спекулятивними.

Від чого залежатимуть відключення взимку

Омельченко назвав три основні чинники, які визначатимуть тривалість графіків відключень електроенергії:

можливості Росії завдавати повітряних ударів;

здатність України захищати повітряний простір засобами ППО;

швидкість ремонтних робіт, зокрема наявність резервного обладнання для заміни пошкодженого.

За словами експерта, усі ці чинники пов'язані із закритою інформацією, тому точно спрогнозувати графіки відключень на зиму наразі неможливо.