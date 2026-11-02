В Україні почались екстрені відключення світла: перелік областей

Уранці 2 листопада в Києві та деяких регіонах України почали впроваджувати екстрені відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та Укренерго .

"Київ та Київська область: за командою Укренерго запроваджені екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Аварійні обмеження електроенергії діють також і в деяких областях.

"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі — в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", - додали в Укренерго.

Згідно повідомлення обленерго, екстрені відключення фіксуються в таких областях України: