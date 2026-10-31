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У Києві жорсткі графіки відключення: світло буде до 2 годин за день

11:55 31.10.2026 Сб
1 хв
aimg Марія Науменко
У Києві жорсткі графіки відключення: світло буде до 2 годин за день Фото: генератор біля одного з магазинів в Україні (Getty Images)
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У суботу, 31 жовтня, частина киян може залишатися без світла більшу частину доби. У деяких чергах на електроенергію передбачено до 2 годин за день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ДТЕК.

Згідно з оприлюдненими графіками на суботу, у деяких чергах передбачені тривалі періоди без електроенергії.

На графіках темним кольором позначені періоди, коли немає світла, а блискавкою на світлому тлі - години, коли електроенергія є.

У Києві жорсткі графіки відключення: світло буде до 2 годин за деньУ Києві жорсткі графіки відключення: світло буде до 2 годин за деньУ Києві жорсткі графіки відключення: світло буде до 2 годин за деньУ Києві жорсткі графіки відключення: світло буде до 2 годин за день

Фото: графіки відключення світла в Києві 31 жовтня (скриншоти)

Тривалість знеструмлень залежить від конкретної черги, тому киянам варто перевірити графік, який стосується їхньої адреси. Це допоможе спланувати побутові справи, зарядити гаджети та скористатися електроприладами в години, коли очікується електропостачання.

Перевіряти актуальний розклад варто на офіційних ресурсах ДТЕК, оскільки графіки можуть оновлюватися.

Нагадаємо, увечері 30 жовтня російські дрони тричі влучили в один з об'єктів критичної інфраструктури Києва.

Через знеструмлення кількох таких об'єктів у столиці впав тиск у системі водопостачання, внаслідок чого частина районів залишилася без води.

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