У Києві жорсткі графіки відключення: світло буде до 2 годин за день

У суботу, 31 жовтня, частина киян може залишатися без світла більшу частину доби. У деяких чергах на електроенергію передбачено до 2 годин за день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ДТЕК.

Згідно з оприлюдненими графіками на суботу, у деяких чергах передбачені тривалі періоди без електроенергії.

На графіках темним кольором позначені періоди, коли немає світла, а блискавкою на світлому тлі - години, коли електроенергія є.

Фото: графіки відключення світла в Києві 31 жовтня (скриншоти)

Тривалість знеструмлень залежить від конкретної черги, тому киянам варто перевірити графік, який стосується їхньої адреси. Це допоможе спланувати побутові справи, зарядити гаджети та скористатися електроприладами в години, коли очікується електропостачання.

Перевіряти актуальний розклад варто на офіційних ресурсах ДТЕК, оскільки графіки можуть оновлюватися.