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Удары по энергетике: почему Киев и Днепр под системными атаками РФ и что будет с графиками зимой

13:57 02.11.2026 Пн
4 мин
aimg Мария Кучерявец aimg Владимир Омельченко Эксперт
Фото: есть три фактора, которые определят графики отключений света в Украине (коллаж РБК-Украина)

РФ сосредоточила удары по энергетической инфраструктуре Киевского и Днепровского регионов, в результате чего они в значительной степени зависят от внешнего питания. В то же время спрогнозировать, сколько часов в сутки украинцы будут со светом зимой, невозможно.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Почему самая сложная ситуация в Киеве и Днепре

По словам эксперта, Россия сосредоточила удары на объектах, обеспечивающих энергоснабжение Киевского региона, ведь это самый большой регион страны с высокой плотностью населения и управленческими функциями. Аналогичная ситуация с Днепром - наиболее индустриальном регионе Украины.

Как отметил Омельченко, в Киеве фактически разбиты все ТЭЦ, а также и Трипольская ТЭС в Киевской области. Поэтому столица почти полностью зависит от электроэнергии, которую получает из объединенной энергосистемы. Кроме того, враг повредил значительную часть подстанций, по которым электроэнергия передается в город.

Похожая ситуация сложилась и в Днепре. Там разрушена Приднепровская ТЭС, являвшаяся крупнейшим источником генерации в регионе. Теперь город и область в значительной степени зависят от внешнего питания.

"Генерации хватает, но передать ее трудно, потому что собственную генерацию и Днепра, и Киевского региона Россия заранее значительно повредила. И вообще некоторые структуры и объекты генерации остановили работу", - пояснил эксперт.

Улучшится ли ситуация со светом в столице

Вопрос, стоит ли ожидать стабилизации электроснабжения в столице, где в отдельные дни свет может быть лишь около двух часов в сутки, Омельченко отметил, что ситуация, прежде всего, зависит от военных факторов.

По его оценке, в ближайшее время может продолжаться цикл обстрелов, ремонтов и частичного восстановления энергетических объектов.

"Основной фактор сейчас не зависит от энергетиков. То, что они могут, они все делают. А основной фактор, который влияет на состояние энергетики, - это военный", - сказал он.

Как удары по западу Украины влияют на поставку электроэнергии

Отдельно эксперт отметил, что российские атаки на подстанции в западных областях уже затрудняют передачу электроэнергии в Киев и центральные регионы.

Речь идет, в частности, о подстанциях, через которые выдается мощность Ровенской и Хмельницкой атомных электростанций. Их повреждение затрудняет передачу электроэнергии в другие регионы.

В то же время, энергосистема Украины взаимосвязана, поэтому удары по инфраструктуре могут влиять на электроснабжение разных городов. Россия пытается повредить линии передачи электроэнергии для Киева, Харькова, Днепра, Одессы и других городов.

Успех таких атак, по словам Омельченко, зависит от эффективности противовоздушной обороны и резервного энергетического оборудования для замены поврежденного.

Возможен ли полный блекаут в больших городах

Комментируя опасения по поводу возможного полного обесточивания Киева, Днепра, Харькова и Одессы, Омельченко подчеркнул, что желание России оставить украинцев без света не означает, что ей это удастся.

"У нас есть украинцы, есть армия, есть тыл, есть энергетика, которая не позволяет это делать. [...] Я думаю, ничего у него (Путина) из этого не выйдет", - сказал эксперт.

Он также не стал прогнозировать, насколько жестче могут стать графики отключений зимой и называть конкретную продолжительность обесточений в разных городах. По его словам, такие оценки без доступа к закрытой информации спекулятивны.

От чего будут зависеть отключение зимой

Омельченко назвал три основных фактора, определяющих продолжительность графиков отключений электроэнергии:

  • возможности России наносить воздушные удары;
  • способность Украины защищать воздушное пространство средствами ПВО;
  • скорость ремонтных работ, в том числе наличие резервного оборудования для замены поврежденного.

По словам эксперта, все эти факторы связаны с закрытой информацией, поэтому точно спрогнозировать графики отключений на зиму невозможно.

Удары РФ по украинской энергетике

Россия усилила удары по украинской энергетике накануне зимы. Ситуация в энергосистеме остается сложной: только на прошлой неделе враг целенаправленно атаковал украинскую энергетику и нефтегазовый сектор 94 раза.

За прошедшие сутки РФ продолжала прицельные и системные атаки на объекты энергетики, в частности на Одесщине, где под ударом в очередной раз оказался объект ДТЭК.

Сложней остается ситуация с электроснабжением на Днепропетровщине и Киевщине. В Минэнерго оценивают последствия повреждений как масштабные. Из-за поражения энергооборудования нарушены возможности передачи электроэнергии потребителям, поэтому утром вынужденно вводились аварийные отключения в ряде областей.

В части регионов при этом применяются меры плановых графиков, которые необходимы, чтобы балансировать энергосистему и поддерживать ее стабильную работу.

Из-за перебоев с электроснабжением могут возникать сбои в работе электротранспорта - в частности, столичное метро иногда приостанавливает движение полностью или на отдельных участках.

Также из-за обесточивания насосных станций города могут временно частично или полностью оставаться без водоснабжения. Как вот сегодня Белая Церковь.

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