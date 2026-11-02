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РФ атакувала об'єкт енергетики на Одещині, - ДТЕК

09:34 02.11.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Чупровська
РФ атакувала об'єкт енергетики на Одещині, - ДТЕК Ілюстративне фото: ворог атакував об'єкт ДТЕК на Одещині (колаж РБК-Україна)
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Ворог атакував об'єкт ДТЕК на Одещині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"Одещина: ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК. Вночі 2 листопада ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

Аварійно-відновлювальні роботи тривали всю ніч, і вже є результати - частину родин до ранку вдалось заживити.

Нагадаємо, ворог системно б'є по енергетиці. Станом на ранок 2 листопада у Києві та областях діють екстрені відключення світла.

Через відсутність напруги у столиці частково зупинився електротранспорт.

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