Біла Церква залишилась без водопостачання через атаку ворога

Уранці 2 листопада Біла Церква на Київщині залишилась без водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве підприємство "Білоцерківвода" .

Причиною відсутності водопостачання у місті стала дронова атака ворога, унаслідок якої пошкодження отримав об'єкт інфраструктури. До цього у місті оголошували повітряну тривогу жовтого рівня - через атаку дронів.

Мешканцям дали приблизно годину, щоб зробити запаси води.

"Через пошкодження інфраструктурного обʼєкту буде призупинено водопостачання на місто. Мешканцям необхідно зробити запас води", - йдеться у повідомленні.

Прогнозів щодо відновлення постачання води поки що не дають.