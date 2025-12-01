Удари дронів знизили експорт нафти з Новоросійська, але є нюанс, - Reuters

Зазначається, що завантаження сирої нафти підприємства Tengizchevroil на танкери відновилось в російському порту Новоросійськ після атаки морських дронів, яка сильно пошкодила ключове обладнання.

До складу Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який обробляє понад 1% світової нафти, входять російські, казахстанські та американські акціонери.

Зазначається, що завантаження нафти відновлено через єдиний швартовний пункт 1 (ВПМ 1), тоді як ВПМ 2 був пошкоджений.

Зазвичай завантаженням займаються два швартові пункти, а один використовується як резервний. При цьому третій швартовий пункт простоює на ремонті з 12 листопада. Ремонтні роботи можуть тривати до двох місяців.

Дослідницька консалтингова компанія Energy Aspects повідомила, що атаки дронів скоротили експорт CPC вдвічі.

"Повне закриття порту було запобіжним заходом, адже ВПМ 1 був перезапущений, або незабаром буде перезапущений. Супутникові знімки показують судно, яке сьогодні швартується біля нього", – йдеться в повідомленні.