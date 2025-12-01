RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Удары дронов снизили экспорт нефти из Новороссийска, но есть нюанс, - Reuters

Фото: удары дронов снизили экспорт нефти из Новороссийска (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Chevron сообщила о возобновлении отгрузки нефти через терминал КТК в Новороссийске РФ после атаки дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что загрузка сырой нефти предприятия Tengizchevroil на танкеры возобновилась в российском порту Новороссийск после атаки морских дронов, которая сильно повредила ключевое оборудование.

В состав Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который обрабатывает более 1% мировой нефти, входят российские, казахстанские и американские акционеры.

Отмечается, что загрузка нефти возобновлена через единственный швартовный пункт 1 (ВПМ 1), тогда как ВПМ 2 был поврежден.

Обычно загрузкой занимаются два швартовые пункты, а один используется как резервный. При этом третий швартовый пункт простаивает на ремонте с 12 ноября. Ремонтные работы могут продлиться до двух месяцев.

Исследовательская консалтинговая компания Energy Aspects сообщила, что атаки дронов сократили экспорт CPC вдвое.

"Полное закрытие порта было мерой предосторожности, ведь ВПМ 1 был перезапущен, или вскоре будет перезапущен. Спутниковые снимки показывают судно, которое сегодня швартуется возле него", - говорится в сообщении.

 

Удары по нефтяной инфраструктуре РФ

Напомним, утром 29 ноября стало известно, что морские беспилотники атаковали и полностью вывели из строя причальное устройство Морского терминала КТК в Новороссийске. Причал получил сильные повреждения, сейчас отгрузка нефти остановлена.

До этого вечером 28 ноября, в Черном море недалеко от пролива Босфор произошли взрывы на двух танкерах, принадлежащих к "теневому флоту" России - Kairos и Virat. В результате взрывов суда загорелись. Как стало известно позже, удары по танкерам нанесли морские дроны Sea Baby Службы безопасности Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТАРоссийская Федерация