Київ накрила негода, небо має апокаліптичний вигляд (фото)

На Київ суне негода на тлі штормового попередження Укргідрометцентру. Небо над столицею наразі має апокаліптичний вигляд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву УкрГМЦ та публікації у соцмережах.

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини.

Зокрема, у найближчу годину з утриманням до кінця доби вівторка, 19 травня, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Кияни та гості міста активно постять у соцмережах фото та відео "важкого" темного неба, яке нагадує кадри з апокаліптичної стрічки.

Фото: небо над Києвом (соцмережі)

Варто зазначити, що перший рівень небезпечності, жовтий, означає, що погода потенційно небезпечна. Наслідки можуть бути незначними - окремі порушення в русі транспорту, роботи енергетичних чи комунальних служб.

Фото: попередження Укргідрометцентру (t.me/uhmc2022)

До таких явищ відносяться пориви вітру до 20 м/с, грози, зливи, ожеледиця, сильна спека або мороз. Рекомендація для громадян - бути уважними та уникати ризикованих дій.

Нагадаємо, в середу, 20 травня, майже вся Україна опиниться під впливом атмосферних фронтів. Вони принесуть літні грозові дощі, а місцями - сильні зливи, шквали і навіть град.

Спокійніше буде лише у західних областях, де інтенсивність негоди може дещо "гальмувати" вплив антициклону.