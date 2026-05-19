ua en ru
Вт, 19 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Київ накрила негода, небо має апокаліптичний вигляд (фото)

20:57 19.05.2026 Вт
2 хв
На киян чекають грози, град та пориви вітру
aimg Валерій Ульяненко
Київ накрила негода, небо має апокаліптичний вигляд (фото) Фото: негода у Києві (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

На Київ суне негода на тлі штормового попередження Укргідрометцентру. Небо над столицею наразі має апокаліптичний вигляд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву УкрГМЦ та публікації у соцмережах.

Читайте також: Грозові дощі не відступають, але тепло зберігатиметься: прогноз погоди на тиждень (карти)

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини.

Зокрема, у найближчу годину з утриманням до кінця доби вівторка, 19 травня, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Кияни та гості міста активно постять у соцмережах фото та відео "важкого" темного неба, яке нагадує кадри з апокаліптичної стрічки.

Фото: небо над Києвом (соцмережі)

Варто зазначити, що перший рівень небезпечності, жовтий, означає, що погода потенційно небезпечна. Наслідки можуть бути незначними - окремі порушення в русі транспорту, роботи енергетичних чи комунальних служб.

Київ накрила негода, небо має апокаліптичний вигляд (фото)Фото: попередження Укргідрометцентру (t.me/uhmc2022)

До таких явищ відносяться пориви вітру до 20 м/с, грози, зливи, ожеледиця, сильна спека або мороз. Рекомендація для громадян - бути уважними та уникати ризикованих дій.

Нагадаємо, в середу, 20 травня, майже вся Україна опиниться під впливом атмосферних фронтів. Вони принесуть літні грозові дощі, а місцями - сильні зливи, шквали і навіть град.

Спокійніше буде лише у західних областях, де інтенсивність негоди може дещо "гальмувати" вплив антициклону.

Зазначимо, раніше експерти УкрГМЦ повідомили, що впродовж найближчих днів (19-21 травня) нестійку погоду в країні зумовлюватиме поле зниженого тиску.

РБК-Україна також писало, коли у Київ офіційно прийшло метеорологічне літо (травень не лише "посунув" весну, але і встановив нові спекотні рекорди).

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Київ В'ячеслав Негода
Новини
Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Аналітика
Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі