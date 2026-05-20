Удары молний, ​​поваленные деревья и потопы: какой вред нанесла непогода в Киеве

По Киеву уже второй день подряд "прошлась" гроза. В результате непогоды в отдельных районах столицы попадали деревья, также в области был и пожар.

Как все началось

Темные облака затянули небо над Киевом около 20:30, после чего начался сильный ливень. Дождь сопровождался мощным шквальным ветром, грозой и масштабными молниями.

Последствия непогоды

По состоянию на сейчас известно, что возле станции метро "Черниговская", недалеко от парка "Киото", в результате сильного урагана свалило деревья.

Также из-за большого количества осадков улицы столицы начало подтапливать. В частности полностью затопило подземный переход на Дарницкой площади, соответствующие кадры уже появились в Telegram-каналах.

Кроме того, в одну из киевских многоэтажек попала молния - этот момент также попал на видео очевидцев.

По неподтвержденным данным, в селе Крюковщина под Киевом в результате аналогичного удара молнии загорелся жилой дом.

В то же время в сети сообщают, что на фоне сложных погодных условий на улице Коновальца произошло серьезное ДТП, там автомобиль перевернулся на крышу.