Удар ЗСУ по порту у Темрюку та складах на окупованих територіях: Генштаб озвучив втрати РФ

Підрозділи Сил оборони України у ніч на 8 грудня здійснили серію результативних ударів по військових об’єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

З метою зниження логістичних та бойових можливостей ворога, у районі Чмирівки на окупованій Луганщині було уражено склад боєприпасів. Також знищено склад безпілотників російських військ поблизу окупованого Донецька.

У районі Сімейкиного на Луганщині ударом Сил оборони уражено склад пально-мастильних матеріалів ворога, що суттєво впливає на його можливості забезпечувати угруповання військ паливом.

Крім того, з метою послаблення російської протиповітряної оборони, у Донецькій області було уражено мобільну вогневу групу противника та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1". Ступінь завданих збитків уточнюється.

Удар по Темрюку

Генштаб також повідомив оновлені дані щодо наслідків удару 5 грудня по Темрюцькому морському порту в Краснодарському краї РФ, який використовується для забезпечення російської армії.

Підтверджено знищення 20 резервуарів - близько 70% від загальної кількості. Пожежа на наливній естакаді скрапленого газу триває: станом на вечір 7 грудня площа займання становила майже 1000 кв. м, поруч розміщено кілька десятків залізничних цистерн.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - наголосили у Генштабі.