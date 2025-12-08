Удар ЗСУ по порту у Темрюку та складах на окупованих територіях: Генштаб озвучив втрати РФ
Підрозділи Сил оборони України у ніч на 8 грудня здійснили серію результативних ударів по військових об’єктах російських окупантів на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
З метою зниження логістичних та бойових можливостей ворога, у районі Чмирівки на окупованій Луганщині було уражено склад боєприпасів. Також знищено склад безпілотників російських військ поблизу окупованого Донецька.
У районі Сімейкиного на Луганщині ударом Сил оборони уражено склад пально-мастильних матеріалів ворога, що суттєво впливає на його можливості забезпечувати угруповання військ паливом.
Крім того, з метою послаблення російської протиповітряної оборони, у Донецькій області було уражено мобільну вогневу групу противника та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1". Ступінь завданих збитків уточнюється.
Удар по Темрюку
Генштаб також повідомив оновлені дані щодо наслідків удару 5 грудня по Темрюцькому морському порту в Краснодарському краї РФ, який використовується для забезпечення російської армії.
Підтверджено знищення 20 резервуарів - близько 70% від загальної кількості. Пожежа на наливній естакаді скрапленого газу триває: станом на вечір 7 грудня площа займання становила майже 1000 кв. м, поруч розміщено кілька десятків залізничних цистерн.
"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - наголосили у Генштабі.
Інші удари по РФ
Нагадаємо, в ніч на 14 листопада Сили оборони України здійснили атаку на пункт базування кораблів ВМС Росії у порту Новоросійськ в Краснодарському краї РФ. В результаті постраждали портова інфраструктура та нафтовий термінал "Шесхаріс".
Невдовзі після удару стало відомо, що Новоросійський порт терміново призупинив експорт нафти, а в самому місті ввели режим надзвичайної ситуації.
За даними агентства Reuters від 18 листопада, завантаження нафти в порту відстає від графіка на 2–3 дні. Як зазначається, затримку спричинили пошкодження від українських дронів, що знизили пропускну спроможність ключового причалу терміналу.