Дрони атакували морський порт у Темрюку і НПЗ у Сизрані: на об'єктах виникли пожежі

П'ятниця 05 грудня 2025 02:29
Дрони атакували морський порт у Темрюку і НПЗ у Сизрані: на об'єктах виникли пожежі Фото: в Оперштабі Краснодарського Краю підтвердили атаку по морському порту (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 5 грудня росіяни знову поскаржилися на атаку невідомих дронів. Під ударом опинилися у двох містах морський порт і НПЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Приблизно о 00:30 за місцевим часом, низка пабліків почала писати, що невідомі дрони атакували Темрюк Краснодарського Краю РФ.

Зокрема, під удар потрапив морський порт, унаслідок чого в районі об'єкта виникла пожежа. За словами підписників ASTRA, після атаки загорілися резервуари з паливом. Паралельно в мережі почали поширювати перші кадри вогню.

Через годину з офіційною заявою виступив Оперштаб Краснодарського Краю. Там підтвердили атаку дронів, пожежу, а також заявили про пошкодження портової інфраструктури.

"Через атаку БпЛА... пошкоджено елементи портової інфраструктури в Темрюку. Сталося загоряння. За даними ГУ МНС Росії по Краснодарському краю, для гасіння пожежі залучено 32 фахівці та 8 одиниць техніки. На місці працюють спеціальні та екстрені служби. За попередньою інформацією постраждалих немає, персонал евакуйовано", - ідеться в повідомленні.

Трохи пізніше, приблизно о 01:40, пабліки почали писати про атаку на Сизранський НПЗ у Самарській області РФ. Судячи з кадрів, у районі об'єкта пожежа.

Наразі офіційних коментарів щодо Сизрані не було. Також поки незрозуміло, чим був атакований об'єкт.

Інші удари по РФ

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада Сили оборони України атакували пункт базування кораблів ВМС Росії "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ. Унаслідок атаки було пошкоджено портову інфраструктуру і нафтовий термінал "Шесхаріс".

Трохи пізніше стало відомо, що Новоросійський порт терміново зупинив експорт нафти після нічного дрону, а в самому місті ввели режим надзвичайної ситуації.

До слова, 18 листопада агентство Reuters написало, що завантаження нафти в порту Новоросійськ відстає від графіка на 2-3 дні. Причиною цього стали пошкодження, які завдали українські дрони, обмеживши тим самим пропускну здатність ключового причалу терміналу.

