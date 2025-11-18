Удар по порту Новоросійська. Reuters розповіло про нові наслідки української атаки

Завантаження нафти у російському порту Новоросійськ на два-три дні відстає від графіка. Причина полягає у пошкодженнях, завданих українськими дронами, які обмежили пропускну здатність ключового причалу термінала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

При цьому один з трейдерів розповів, що експорт казахстанської нафти, яка транзитом проходить через Новоросійськ, також може затриматися на 1-2 дні .

У понеділок, 17 листопада, Кремль повідомив, що Росія має можливості швидко впоратися з наслідками атаки й відновити експортну діяльність.

Джерела Reuters в галузі повідомили, що порт зможе надолужити відставання до кінця листопада, якщо шторми не завадять завантаженню.

За його словами, це ускладнить порту негайне відшкодування втрачених днів завантаження і повернення до графіка.

" Завантаження танкерів класу Suezmax було перенесено на причал 1А. Причал 1 все ще не працює ", - повідомило виданню обізнане джерело.

Українська атака на нафтовий порт "Шесхаріс" у Новоросійську пошкодила причали 1 і 1А, які обслуговують великі танкери Suezmax дедвейтом 140 000 тонн.

Удар по "Шесхарісу"

Нагадаємо, Сили оборони України в ніч на 14 листопада завдали удару по пункту базування кораблів ВМФ Росії "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ. В результаті було пошкоджено портову інфраструктуру в місті та нафтовий термінал "Шесхаріс".

Згодом стало відомо, що Новоросійський порт терміново зупинив експорт нафти після нічної атаки дронів. У самому місті ввели режим надзвичайної ситуації.

Через удар по Новоросійську світові ціни на нафту зросли на 3%, а загалом український удар зупинив 2% постачання світового обсягу нафти.

У неділю, 16 листопада, порт Новоросійськ відновив роботу після атаки українських дронів та ракет на нафтовий термінал "Шесхаріс".