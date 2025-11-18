ua en ru
Вт, 18 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Удар по порту Новоросійська. Reuters розповіло про нові наслідки української атаки

Росія, Вівторок 18 листопада 2025 21:26
UA EN RU
Удар по порту Новоросійська. Reuters розповіло про нові наслідки української атаки Ілюстративне фото: Новоросійськ відвантажує нафту, однак відстає від графіка (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Завантаження нафти у російському порту Новоросійськ на два-три дні відстає від графіка. Причина полягає у пошкодженнях, завданих українськими дронами, які обмежили пропускну здатність ключового причалу термінала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Українська атака на нафтовий порт "Шесхаріс" у Новоросійську пошкодила причали 1 і 1А, які обслуговують великі танкери Suezmax дедвейтом 140 000 тонн.

"Завантаження танкерів класу Suezmax було перенесено на причал 1А. Причал 1 все ще не працює", - повідомило виданню обізнане джерело.

За його словами, це ускладнить порту негайне відшкодування втрачених днів завантаження і повернення до графіка.

Джерела Reuters в галузі повідомили, що порт зможе надолужити відставання до кінця листопада, якщо шторми не завадять завантаженню.

У понеділок, 17 листопада, Кремль повідомив, що Росія має можливості швидко впоратися з наслідками атаки й відновити експортну діяльність.

При цьому один з трейдерів розповів, що експорт казахстанської нафти, яка транзитом проходить через Новоросійськ, також може затриматися на 1-2 дні.

Удар по "Шесхарісу"

Нагадаємо, Сили оборони України в ніч на 14 листопада завдали удару по пункту базування кораблів ВМФ Росії "Новоросійськ" у Краснодарському краї РФ. В результаті було пошкоджено портову інфраструктуру в місті та нафтовий термінал "Шесхаріс".

Згодом стало відомо, що Новоросійський порт терміново зупинив експорт нафти після нічної атаки дронів. У самому місті ввели режим надзвичайної ситуації.

Через удар по Новоросійську світові ціни на нафту зросли на 3%, а загалом український удар зупинив 2% постачання світового обсягу нафти.

У неділю, 16 листопада, порт Новоросійськ відновив роботу після атаки українських дронів та ракет на нафтовий термінал "Шесхаріс".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Нефть Дрони
Новини
"Укренерго" оприлюднило графіки на 19 листопада: як відключатимуть світло
"Укренерго" оприлюднило графіки на 19 листопада: як відключатимуть світло
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського