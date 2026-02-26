ua en ru
Удар по заводу "Искандеров": в Генштабе раскрыли, куда прилетели "Фламинго"

Россия, Четверг 26 февраля 2026 16:30
Удар по заводу "Искандеров": в Генштабе раскрыли, куда прилетели "Фламинго" Иллюстративное фото: Украина ударила ракетами "Фламинго" по ракетному заводу РФ (Fire Point)
Автор: Иван Носальский

Украинское военное командование официально подтвердило, что в результате удара по Воткинскому заводу, где производят ракеты "Искандер-М", "Орешник", "Тополь-М" и не только, были разрушения в одном из цехов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также: Удар "Фламинго" по заводу "Искандеров": эксперты указали на три главные особенности

Удар по Воткинскому заводу

"Подтверждено разрушение производственного цеха № 22 в результате поражения 20 февраля 2026 года ракетного завода в Воткинске (Удмуртия), - сказано в сообщении Генштаба.

Там не уточнили, чем именно занимается цех № 22.

По неподтвержденным данным, цех № 22 Воткинского завода - это место окончательной сборки ракет или связанных с ней операций.

Новые атаки Сил обороны

В Генштабе добавили, что в ночь на 26 февраля украинские воины атаковали радиолокационную станцию П-18 "Терек" и радиолокационную систему РСП-6М2 во временно оккупированном Джанкое. Цели были поражены.

При этом вчера, 25 февраля, Силы обороны ударили по складу материально-технических средств россиян в районе Новозлатополя и пункту управления дронами в районе Полтавки (временно оккупированная часть Запорожской области), а также по району сосредоточения живой силы оккупантов в районе Родинского Донецкой области.

Также украинские защитники поразили командно-наблюдательный пункт россиян в районе населенного пункта Ясное Солнце Брянской области.

Удар по заводу "Искандеров"

Напомним, 20 февраля украинские воины нанесли удар по Воткинскому заводу. Как стало известно позже, для атаки они использовали ракеты украинского производства "Фламинго".

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ракеты пролетели 1400 километров.

Он добавил, что все ракеты, которые были запущены, долетели до российского ракетного завода.

OSINT-аналитики сообщали, что ракеты попали по корпусу завода №19 - это гальвано-штамповочный цех.

