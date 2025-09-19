Удар по Волгоградському НПЗ і контрнаступ ЗСУ в Донецькій області: новини за 18 вересня

Сили спецоперацій України знову вразили Волгоградський НПЗ і зупинили завод

У ніч на 18 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій України завдали удару по Волгоградському НПЗ на території Росії.

За попередньою інформацією, після атаки було зафіксовано сильні пожежі на території заводу, які призвели до його зупинки.

Звільнено багато територій: Зеленський розповів про контрнаступ ЗСУ в Донецькій області

Сили оборони України ведуть контрнаступальну операцію під Добропіллям і в районі Покровська в Донецькій області, заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, звільнено 160 квадратних кілометрів території, а втрати РФ перевалили за тисячу одиниць живої сили.

Диверсія в тилу. У Запорізькій області під час пожежі загинули 18 офіцерів РФ

У Запорізькій області внаслідок диверсії було ліквідовано 18 російських офіцерів.

За даними проекту "Хочу жити", 30 серпня в районі села Воскресенка сталася диверсія. Невідомі підпалили траву біля командного пункту 35-ї армії. Пожежа поширилася на приміщення і бліндажі командного пункту.

Путін підвів мене у врегулюванні війни в Україні, - Трамп

Російський диктатор Володимир Путін підвів президента США Дональда Трампа в питанні врегулювання війни РФ проти України.

За словами Трампа, та війна, яку він вважав найлегшою для завершення завдяки своїм стосункам із Путіним, виявилася найскладнішою.

Перша американська зброя за програмою PURL уже надійшла в Україну, - НАТО

У рамках програми Переліку пріоритетних потреб України (PURL) було профінансовано вже чотири пакети з озброєнням. Два вже на шляху в Україну, повідомив у коментарі РБК-Україна представник НАТО.

"Частина обладнання з перших пакетів уже надійшла в Україну, і ще більше - в дорозі", - розповів співрозмовник.