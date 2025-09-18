Сили спецоперацій України знову уразили Волгоградський НПЗ та зупинили завод

У ніч на 18 вересня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій України завдали удару по Волгоградському НПЗ на території Росії. Робота заводу зупинена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО.

Цей завод є найбільшим виробником пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ, щорічно переробляючи 15,7 млн тонн нафти, що становить 5,6% від усієї російської переробки.

За попередньою інформацією, після атаки було зафіксовано сильні пожежі на території заводу, що призвели до його зупинки.

Цей НПЗ забезпечує пальним російську армію, зокрема для логістики та бойових операцій.

Удар став черговим етапом у серії дій України, спрямованих на зупинку постачання ресурсів російській армії. Раніше аналогічні удари були завдані по десятках НПЗ та нафтопрводах на Росії.