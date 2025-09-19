Удар по Волгоградскому НПЗ и контрнаступление ВСУ в Донецкой области: новости за 18 сентября

Силы спецопераций Украины снова поразили Волгоградский НПЗ и остановили завод

В ночь на 18 сентября 2025 года подразделения Сил специальных операций Украины нанесли удар по Волгоградскому НПЗ на территории России.

По предварительной информации, после атаки были зафиксированы сильные пожары на территории завода, которые привели к его остановке.

Освобождено много территорий: Зеленский рассказал о контрнаступлении ВСУ в Донецкой области

Силы обороны Украины ведут контрнаступательную операцию под Добропольем и в районе Покровска в Донецкой области, заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, освобождено 160 квадратных километров территории, а потери РФ перевалили за тысячу единиц живой силы.

Диверсия в тылу. В Запорожской области во время пожара погибли 18 офицеров РФ

В Запорожской области в результате диверсии были ликвидированы 18 российских офицеров.

По данным проекта "Хочу жить", 30 августа в районе села Воскресенка произошла диверсия. Неизвестные подожгли траву возле командного пункта 35-й армии. Пожар распространился на помещения и блиндажи командного пункта.

Путин подвел меня в урегулировании войны в Украине, - Трамп

Российский диктатор Владимир Путин подвел президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования войны РФ против Украины.

По словам Трампа, та война, которую он считал самой легкой для завершения благодаря своим отношениям с Путиным, оказалась самой сложной.

Первое американское оружие по программе PURL уже поступило в Украину, - НАТО

В рамках программы Перечня приоритетных потребностей Украины (PURL) было профинансировано уже четыре пакета с вооружением. Два уже на пути в Украину, сообщил в комментарии РБК-Украина представитель НАТО.

"Часть оборудования из первых пакетов уже поступила в Украину, и еще больше - в пути", - рассказал собеседник.