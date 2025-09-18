ua en ru
Звільнено багато території: Зеленський розповів про контрнаступ ЗСУ на Донеччині

Україна, Четвер 18 вересня 2025 16:23
UA EN RU
Звільнено багато території: Зеленський розповів про контрнаступ ЗСУ на Донеччині Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента України)
Автор: Антон Корж

Сили оборони України ведуть контрнаступальну операцію під Добропіллям та в районі Покровська у Донецькій області. Звільнено 160 квадратних кілометрів території, а втрати РФ перевалили за тисячу одиниць живої сили.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні 18 вересня.

Зеленський прибув із робочим візитом на Донецький напрямок. Там він відзначив державними нагородами військових та повідомив про перші результати контрнаступу на Донеччині.

"Ми здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій на Донецькому напрямку, у районі Покровська, у районі Добропілля. Жорсткі бої, але вдалося завдати росіянам відчутних втрат", - зазначив він.

За словами президента, фактично українські війська зірвали росіянам повноцінну наступальну операцію, яку вони планували та на проведення якої розраховували після того, як "стала" російська спроба наступу в Сумській області.

Звільнені території та втрати росіян

За словами Зеленського, головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський 18 вересня доповів про перші підсумки контрнаступальної операції.

"За час від початку операції наші воїни вже звільнили 160 квадратних кілометрів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів очищені від окупанта... Вже сім населених пунктів на напрямку звільнені, ще дев'ять очищені від російської присутності", - повідомив президент.

Загалом понад 2500 російських окупантів знешкоджено під час контрнаступальних дій. З них понад 1300 знищено, а ще сотню взяли у полон, поповнивши таким чином "обмінний фонд". Усі групи росіян, які заходять в райони Добропілля та Покровська, винищуються.

"Я пишаюсь нашими воїнами, пишаюсь нашими людьми. Україна в цій війні знаходить захист від кожної російської підлості. Ми зриваємо всі російські плани – плани знищення нашої держави. Наша оборона завжди активна", - додав Зеленський.

Зазначимо, що 17 вересня під час пресконференції з президентом Європарламенту Робертою Метсолою Зеленський заявив, що росіяни у 2025 році обрали чотири напрямки для наступу. Проте один наступ РФ провалила, а про інший президент обіцяв розповісти пізніше.

15 вересня стало відомо, що на Добропільському напрямку українські війська проводять одну з найуспішніших операцій останніх місяців. Російські війська, які заглибилися в українську оборону, опинилися в оточенні та зазнали шалених втрат - у багато разів більших, ніж українські.

За даними Сирського, росіяни перекинули під Покровськ елітні підрозділи своєї морської піхоти. Але українські війська перемололи російську "елітку".

