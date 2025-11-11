ua en ru
Удар по військовому бюджету Путіна. Експорт нафти з РФ скоротився, - Bloomberg

Москва, Вівторок 11 листопада 2025 18:40
UA EN RU
Удар по військовому бюджету Путіна. Експорт нафти з РФ скоротився, - Bloomberg Ілюстративне фото: постачання російської нафти морем скоротилися (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Морські поставки російської нафти опустилися до мінімального рівня за два місяці. Це фактично виснажує військовий бюджет Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, за чотири тижні до 9 листопада Росія в середньому експортувала 3,45 мільйона барелів нафти на день, що приблизно на 130 тисяч менше, ніж за такий самий період до 2 листопада.

Bloomberg звернуло увагу, що точні дані про зниження обсягів поставок важко отримати, оскільки судна розкривають свої пункти призначення із затримкою. Приблизно 35% вантажів за цей період перебувають на танкерах без зазначеного напрямку, а кількість нафти, ще не розвантаженої, продовжує зростати.

Більшість таких суден йдуть через Суецький канал, що майже напевно означає шлях до Азії. Кінцеві покупці стануть відомі тільки після прибуття суден - дорога від Балтійського моря до Індії займає близько місяця, до Китаю - близько двох.

Скорочення поставок збіглося з падінням цін, що знижує доходи Росії для фінансування війни в Україні. Середня вартість експорту російської нафти за чотири тижні впала до мінімального рівня з серпня, а за даними Мінфіну РФ, нафтові доходи держави в жовтні скоротилися майже на чверть порівняно з минулим роком.

Журналісти уточнили, що обсяг російської нафти на танкерах досяг 350 мільйонів барелів, збільшившись на 22 мільйони з початку вересня.

Санкції США

Нагадаємо, по російській нафтовій галузі сильно вдарили американські санкції, про які Вашингтон оголосив кілька тижнів тому. Санкції були спрямовані на "Лукойл" і "Роснефть".

Це, зокрема, призвело до того, що більшість індійських нафтопереробних заводів відмовилися від російської нафти.

Кілька днів тому президент США Дональд Трамп підтверджував, що Індія здебільшого припинила купувати нафту в Росії.

Також американський лідер на цьому тлі пообіцяв знизити високі тарифи для Індії, які були введені через купівлю російської нафти.

