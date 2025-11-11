ua en ru
Удар по военному бюджету Путина. Экспорт нефти из РФ сократился, - Bloomberg

Москва, Вторник 11 ноября 2025 18:40
UA EN RU
Удар по военному бюджету Путина. Экспорт нефти из РФ сократился, - Bloomberg Иллюстративное фото: поставки российской нефти по морю сократились (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Морские поставки российской нефти опустились до минимального уровня за два месяца. Это фактически истощает военный бюджет России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, за четыре недели до 9 ноября Россия в среднем экспортировала 3,45 миллиона баррелей нефти в день, что примерно на 130 тысяч меньше, чем за такой же период до 2 ноября.

Bloomberg обратило внимание, что точные данные о снижении объемов поставок трудно получить, так как суда раскрывают свои пункты назначения с задержкой. Примерно 35% грузов за этот период находятся на танкерах без указанного направления, а количество нефти, еще не разгруженной, продолжает расти.

Большинство таких судов идут через Суэцкий канал, что почти наверняка означает путь в Азию. Конечные покупатели станут известны только по прибытии судов - дорога от Балтийского моря до Индии занимает около месяца, до Китая - около двух.

Сокращение поставок совпало с падением цен, что снижает доходы России для финансирования войны в Украине. Средняя стоимость экспорта российской нефти за четыре недели упала до минимального уровня с августа, а по данным Минфина РФ нефтяные доходы государства в октябре сократились почти на четверть по сравнению с прошлым годом.

Журналисты уточнили, что объем российской нефти на танкерах достиг 350 миллионов баррелей, увеличившись на 22 миллиона с начала сентября.

Санкции США

Напомним, по российской нефтяной отрасли сильно ударили американские санкции, о которых Вашингтон объявил несколько недель назад. Санкции были направлены на "Лукойл" и "Роснефть".

Это, в частности, привело к тому, что большинство индийских нефтеперерабатывающих заводов отказались от российской нефти.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп подтверждал, что Индия в основном прекратила покупать нефть у России.

Также американский лидер на этом фоне пообещал снизить высокие тарифы для Индии, которые были введены из-за покупки российской нефти.

