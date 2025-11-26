Удар по унікальному літаку РФ та умови зустрічі Трампа із Зеленським: новини за 25 листопада

Українські захисники знищили унікальний російський літак А-60. Тим часом президент США Дональд Трамп назвав умови для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Більш детально про те, що сталося у вівторок, 25 листопада, - в матеріалі РБК-Україна .

Експериментальний літак, НПЗ і не тільки. ЗСУ атакували низку стратегічних об'єктів у Росії

За інформацією Генштабу ЗСУ, в ніч на 25 листопада в місті Таганрог Ростовської області РФ зафіксовано ураження Авіаремонтного заводу "ТАНТК ім. Г. М. Берієва" і підприємства з виробництва БпЛА "Молнія" - "Атлант Аеро".

Спостерігалися численні вибухи та значні пожежі на території об'єктів. Під час удару по заводу, ймовірно, уражено експериментальний літак А-60.

Трамп назвав умову для зустрічі із Зеленським і Путіним

Президент США Дональд Трамп попередив, що зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться лише тоді, коли буде готова мирна угода.

За словами Трампа, він сподівається, що мир в Україні буде досягнуто якнайшвидше.

Зеленський про атаку РФ: майже 500 цілей, кілька дронів вилетіли в Молдову та Румунію

Російські війська 25 листопада вночі запустили по Україні 22 ракети різних типів і понад 460 дронів, розповів президент України Володимир Зеленський.

За його словами, частина безпілотників вилетіла в Молдову та Румунію.

Під ударом десантний корабель і нафтотермінал: деталі атаки на Новоросійськ

Сили оборони та СБУ атакували Новоросійськ у РФ. Під ударами були нафтоналивний термінал і великий десантний корабель, повідомили РБК-Україна джерела в СБУ.

Було зафіксовано влучання по інфраструктурі нафтотерміналу (нафтоналивні стендери і маніфольди) і по позиціях систем ППО С-300/С-400.

Трамп про війну в Україні: Ми дуже близькі до укладення угоди

Президент США Дональд Трамп вважає, що укладення угоди щодо завершення війни РФ проти України вже близько.

За словами американського лідера, він вважав, що угоди вдасться досягти швидше.