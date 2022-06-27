Обстрел Кременчуга: ракета попала в людное место

В результате ракетного удара по Кременчугу пылает один из торговых центров. Официально сообщается о попадании в людное место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Кременчуга Виталия Малецкого .

Местные СМИ сообщают, что в Кременчуге горит ТЦ.

"Ракетный удар по Кременчугу пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие.Подробности впоследствии предоставит Полтавская ОВА", - написал Малецкий.

Напомним, сегодня россияне ударили ракетами по Кременчугу. В Сети появилось видео пожара. Также было чтно взрывы в Полтаве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.