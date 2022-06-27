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Обстрел Кременчуга: ракета попала в людное место

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Украина, Понедельник 27 июня 2022 17:04
Обстрел Кременчуга: ракета попала в людное место Фото: в Креманчуке российская ракета попала в людное место (скрин с видео)
Автор: Евгений Прокопенко

В результате ракетного удара по Кременчугу пылает один из торговых центров. Официально сообщается о попадании в людное место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Кременчуга Виталия Малецкого.

"Ракетный удар по Кременчугу пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие.Подробности впоследствии предоставит Полтавская ОВА", - написал Малецкий.

Местные СМИ сообщают, что в Кременчуге горит ТЦ.

Напомним, сегодня россияне ударили ракетами по Кременчугу. В Сети появилось видео пожара. Также было чтно взрывы в Полтаве.

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