Обстрел Кременчуга: ракета попала в людное место
Фото: в Креманчуке российская ракета попала в людное место (скрин с видео)
В результате ракетного удара по Кременчугу пылает один из торговых центров. Официально сообщается о попадании в людное место.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Кременчуга Виталия Малецкого.
"Ракетный удар по Кременчугу пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие.Подробности впоследствии предоставит Полтавская ОВА", - написал Малецкий.
Местные СМИ сообщают, что в Кременчуге горит ТЦ.
Напомним, сегодня россияне ударили ракетами по Кременчугу. В Сети появилось видео пожара. Также было чтно взрывы в Полтаве.
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