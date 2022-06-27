Число погибших от ракетного удара по Кременчугу возросло до 10

В результате ракетного удара по Кременчугу (Полтавская область) погибли не менее 10 человек. Еще 40 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

"10 погибших и более 40 человек получили ранения и травмы - такая ситуация в Кременчуге в результате ракетных обстрелов в настоящее время", - отметил он. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям добавили, что площадь пожара в торговом центре "Амстор" превышает 10 000 квадратных метров. К работам привлечены 130 человек, 23 единиц техники ГСЧС и пожарный поезд "Укрзализныци".